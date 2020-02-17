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«UA: Культура» готовит спецпрограмму ко Дню героев Небесной сотни

от Telekritika
От Telekritika 257
Главная Новости «UA: Культура» готовит спецпрограмму ко Дню героев Небесной сотни

Канал покажет ряд тематических фильмов и программ.

Общественный телеканал «UA: Культура» покажет специальную программу, посвященную Дню героев Небесной сотни, который отмечают 20 февраля. Об этом пишет пресс-служба канала.

В этот день Украина чтит память участников Революции Достоинства, погибших в борьбе за права и свободы человека и гражданина.

Публикуем программу на 20 февраля.

В утреннем эфире в 7:10 – документальный фильм «Небо падає. Три місяці з життя Устима Голоднюка». О погибшем во время расстрелов на Майдане Устиме рассказывают его друзья и собратья.

Сразу после новостей в 8:05 и 9:05 в эфире канала –  несколько выпусков альманаха «Свобода. Рівність. Братерство». Его герои – люди, которые внесли свой вклад в победу демократии в эпицентре противостояния.

В 9:35 и 18:30 в документальном фильме «Майдан Гідності» – истории об определяющих для Украины событиях: Революции на граните 1990 года, Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

В 10:40 –  документальный фильм Сергея Лозницы «Майдан», обладатель Гран-при 9 Международного фестиваля фильмов о правах человека в Нюрнберге.

В 12:55 и 20:45 вниманию зрителей документальная программа «Що змінилося для студентів, які рятувалися від «Беркута» 30 листопада на Євромайдані».

В 13:20 и 19:30 –  документальная лента«Миколаїв. Хроніки протесту» режиссера Жанны Максименко-Довгич. Фильм о том, как небольшой группе людей в 2014 удалось защитить украинский Николаев, не дав создать «Новороссию» на юге Украины. В основу фильма легли видео и фотохроника местных телекомпаний и частных лиц, а также интервью с активистами событий.

В 14:25 «UA: Культура» покажет документальный фильм «П’ять портретів Майдану» собственного производства. В нем – истории, объединенные Революцией Достоинства. О собственном Майдане рассказывают участники противостояния: Леся Хоменко, Алевтина Кахидзе, Макс Вегера, Алексей Фурман и Богдан Кутепов.

В 15:00 – документальный фильм «Герої не вмирають» о трех харьковчанах, отдавших жизнь за свободу 20 февраля 2014: Владиславе Зубенко, Евгении Котляра и Юрии Паращуке.

Сразу после этого в 15:50 — документальный фильм «Бранці» об удивительных сечения путей людей по разные стороны баррикад.

В 17:20 и 21:25 –  документальная лента производства «UA: Культура» «Небесна сотня: шість років потому».

Сразу после фильма в 21:55 студию программы «Культура диалога» посетят режиссер документального фильма «Небесна сотня: шість років потому» Марина Бойко и героиня ее документальной ленты Дарья Кульчицкая.

Кроме того, в течение дня в цикле «Поезія Гіжності» зрители смогут послушать стихи таких современных украинских поэтов, как Мирослав Лаюк, Дмитрий Лазуткин, Ирина Цилык, Павел Коробчук, Олег Короташ и Сергей Пантюк.

Отметим, что с 18 февраля программа «Культура диалога» будет выходить в новое время — каждый будний день в 21:25.

Фото: unsplash

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