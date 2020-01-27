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У TikTok появился прямой конкурент — Byte

от Telekritika
От Telekritika 995
Главная Диджитал У TikTok появился прямой конкурент — Byte

Сервис запустил сооснователь Vine Дом Хоффман.

Дом Хоффман, сооснователь сервиса зацикленных видео Vine поделился информацией о запуске платформы Byte, на которой пользователи смогут размещать видео длительностью до 6 секунд.

По словам Хоффмана, на Byte можно будет загружать вертикальные и горизонтальные видео из галереи или же снимать их в приложении. Также новинка изначально создана для монетизации контента. Изданию Techcrunch Дом Хоффман рассказал, что сервис будет использовать модель revenue-sharing и делиться с авторами доходами от рекламы в приложении, а также поддерживать их на собственные средства.

Эксперты уже сегодня называют Byte прямым конкурентом TikTok.

Напомним: ранее стало известно, что в работе Twitter произошел крупный сбой.

Фото: скриншот сайта byte.co

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