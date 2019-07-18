Мининформполитики ликвидируют, Нацсовет объединят с Госкомтелерадио

Советник команды президента Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев сообщил о намерении команды президента ликвидировать Министерство информационной политики, а также объединить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с Государственным комитетом телевидения и радиовещания. Об этом он рассказал в интервью theБабель.

Мининформполитики будет ликвидировано в следующем году. «Функции этого министерства можно передать либо на аутсорс, либо в Нацсовет по телевидению и радиовещанию, который мы тоже хотим трансформировать. Но ликвидировать министерство в этом году мы не сможем – в действующем проекте бюджета оно есть, и деньги на него выделены», – отметил он, добавив, что министерство может возглавить человек «из бизнеса, из индустрии».

У президента будут менять конституцию, чтобы объединить Госкомтелерадио и Нацсовет: «Госкомтелерадио — это изживший себя орган, который нам достался от УССР. Его нужно ликвидировать, а функции передать в реформированный Нацсовет. Последний нужно сделать более независимым – формировать его не на основе различных квот, а с помощью независимой конкурсной комиссии. Состав Нацсовета нужно увеличить на одного человека, потому что 8 членов – это возможность заблокировать любое решение. Изменив его функции, можно будет сменить и название, – например, Национальный совет по СМИ».

Комитет Верховной рады по свободе слова и информационной политике будет переименован. Никита Потураев дает понять, что именно он возглавит этот Комитет в будущем парламенте (идет депутатом по спискам «Слуги народа»). Также советник президента рассказал, какими законами будет заниматься Комитет в первую очередь: «В названии должны появиться слова «информационная безопасность». Нужно регламентировать работу медиа, принять законы о СМИ, об аудиовизуальных услугах (последнее – обязательство Украины перед ЕС. – Ред.). И, главное, нужно провести большую медиареформу – это вопрос нацбезопасности».

У президента видят следующие способы защиты от российской пропаганды в украинских СМИ: «Во-первых, нужно обеспечить прозрачность собственности и понимать, за какие деньги СМИ купили. Во-вторых, нужно проводить публичный ежегодный экономический аудит. В-третьих, должна быть независимая редакционная политика в новостях. Для этого мы можем обязать компании подавать договор с собственником о его невмешательстве в редакционную политику».

От СМИ в целом могут требовать отчеты: «Телевидение – частная собственность, но оно пользуется национальным радиочастотным ресурсом, поэтому государство может требовать отчет. От электронных, печатных и других СМИ государство тоже может требовать, потому что СМИ — это бизнес с повышенной социальной ответственностью. Это нужно закрепить законодательно».

У команды президента нет планов по пересмотру списка запрещенных российских артистов, запрета российских телеканалов и социальных сетей. Что касается последнего – у президента хотят запустить «проукраинских ботов»: «Запрет показал себя хорошо. Нужно социологически выяснить, где этот запрет больше обходят и в таких группах в соцсетях проводить информационно-пропагандистскую работу силами волонтеров – такое государственно-гражданское партнерство. Боты – в России, а во всем мире это люди, которые добровольно выполняют такие функции, разделяя ценности государства».

Закон о языке будет пересмотрен в пунктах, касающихся языкового квотирования разных типов СМИ: «Мы должны его проаудировать на соответствие европейским практикам по региональным языкам. Нам важно укрепление украинского языка, но гражданский мир и целостность страны тоже важны. Этот вопрос постоянно пытаются использовать наши враги. Государство вправе требовать, чтобы контент в СМИ был на украинском, но я против того, чтобы вторгались в частный бизнес. Хорошо, что из финального варианта закона исчезли нормы, которые касались книгоиздания, но они остались относительно печатных СМИ – почему? Конечно, необходимо вносить в него правки после общественного обсуждения».

От общественного вещателя у президента будет требовать высоких рейтингов: «С финансированием там (на «Общественном». – Ред.) не все так плохо, но их аудиторные показатели удручают. Мы не вправе вмешиваться, но общество может спросить, на что потратили деньги, – это 1,8 миллиарда гривен за прошлый год (на самом деле около 900 млн гривен. – Ред.). Я как медиаменеджер скажу, что это немаленькие деньги, и разговоры о том, что “Общественному” рейтинги не важны, мне непонятны».

В целом Потураев считает необходим закрыть две трети телеканалов: «Если бы была возможность, я бы вывел с рынка до ⅔ телерадиокомпаний из-за их очевидной экономической несостоятельности, а значит, теневого финансирования. Оставшиеся компании получили бы больше денег с рынка и можно было бы говорить об их независимости. Почему Нацбанку можно выводить несостоятельные банки с рынка, а Нацсовету несостоятельные телерадиокомпании – нельзя? Это притеснение свободы слова?»

Отметим, 48-летний Никита Потураева – политолог и медиаэксперт. В конце 90-х он работал в предвыборном штабе президента Леонида Кучмы, позже – в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания и консультировал партию УКРОП.

Напомним, Офис президента создает Совет по вопросам свободы слова. Туда пригласят представителей центральных СМИ.

Фото: thebabel