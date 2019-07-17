НовостиСМИ

Офис президента приглашает журналистов в Совет свободы слова

от Telekritika
От Telekritika 732
Главная Новости Офис президента приглашает журналистов в Совет свободы слова

Офис президента создает Совет по вопросам свободы слова. Туда пригласят представителей центральных СМИ.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил об инициативе создания Совета по вопросам свободы слова. В него должны войти по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. Об этом сообщается в релизе.

Редакциям предлагают определиться с представителями и направить их данные (имя, место работы, должность) по адресу: svoboda_slova@apu.gov.ua.

По задумке инициаторов, Совет должен помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. В его состав также войдут представители силовых ведомств и медиаюристы, которые будут заниматься защитой прав журналистов.

Такие же советы из представителей региональных СМИ предлагают создать в областных центрах, при каждом главе ОГА.

Фото: НВ

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Исследование: ИИ поможет определить зарплату сотрудника

04.09.2018

Илон Маск удивился, почему его не засудили

31.08.2018

Вездесущий MONATIK и «Голос країни 9»

13.12.2018

Алгоритмы Facebook уничтожили успешное издание

28.02.2018

Накануне фестиваля рекламы «Каннские львы» сервис YouTube опубликовал...

13.06.2018

Общественный совет Нацсовета создал Независимый экспертный совет по...

04.02.2019

? Аким Галимов за деньги Минкульта создает исторический...

10.04.2019

⛔ Конфликт интересов? Апелляция на решение суда по...

20.06.2019

Руководитель студии Walt Disney даст мастер-класс в Киеве

25.06.2018

Луценко отказался от эфира на «Радио Свобода», но...

05.09.2018