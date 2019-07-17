Офис президента приглашает журналистов в Совет свободы слова

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил об инициативе создания Совета по вопросам свободы слова. В него должны войти по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ. Об этом сообщается в релизе.

Редакциям предлагают определиться с представителями и направить их данные (имя, место работы, должность) по адресу: svoboda_slova@apu.gov.ua.

По задумке инициаторов, Совет должен помогать фиксировать и устранять угрозы для свободы слова, проявления цензуры. В его состав также войдут представители силовых ведомств и медиаюристы, которые будут заниматься защитой прав журналистов.

Такие же советы из представителей региональных СМИ предлагают создать в областных центрах, при каждом главе ОГА.

Фото: НВ