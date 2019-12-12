Twitter создаст открытый децентрализованный стандарт для соцсетей

Проект, получивший название Bluesky, создается для решения таких проблем, как модерация контента и распространение фейковой информации, сообщил основатель компании Twitter Джек Дорси.

В планах у Twitter – финансирование работы независимой команды экспертов, которая будет разрабатывать децентрализованный стандарт для социальных сетей, однако команда пока что не подобрана. Ее первостепенной задачей станет доработка одного из уже существующих децентрализованных стандартов и/или разработка собственного с нуля.

Также в Twitter надеются, что команда оснастит Bluesky открытыми рекомендательными алгоритмами, которые поспособствуют здоровому общению.

Напомним, социальная сеть Twitter опубликовала отчет под хештегом #ThisHappened, в котором поделилась самыми обсуждаемыми темами на платформе и популярными твитами.

Фото: unsplash.com

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