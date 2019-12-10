Twitter обнародовал свой топ публикаций и обсуждений за 2019 год

Социальная сеть Twitter опубликовала отчет под хештегом #ThisHappened, в котором поделился самыми обсуждаемыми темами на платформе и популярными твитами. Об этом компания написала в своем блоге.

«В этом году мы добавили в список новые пункты: 19 твитов, которые стали одними из самых запоминающихся моментов 2019 года», – пишет старший менеджер по исследовательской работе Twitter Элаин Филадельфо.

В самые популярные твиты попали следующие.

Фото яйца, которое ранее побило рекорд по количеству лайков в Instagram.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!) We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI — World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019

Публикации с животными.

Can everybody just Please look at this cat pic.twitter.com/GEPe1XzurJ — danee 'tories out' struck 🦖 (@itsdaneesaur) July 3, 2019

А также были опубликованы твиты певицы Леди Гаги, корейского бойз-бенда BTS и несколько мемов.

Что касается самых обсуждаемых категорий, Twitter подготовил рейтинг по охвату пользователей, которые писали на те или другие темы. Таким образом, соцсеть хотела показать «о чем писало большинство, а не какие темы были самыми громкими».

В топ сериалов вошли: «Игра престолов», «Очень странные дела» ,«Симпсоны», «Бумажный дом», «Анатомия Грей» и другие.

Среди фильмов выделились: «Мстители», мультфильм «История игрушек 4», «Джокер», «Человек паук: далеко от дома» и адаптация диснеевского «Короля Льва» .

Самыми популярными хештегами, связанными с новостями стали: Нотрдам, Венесуэлла, Брексит, Амазония и другие.

Напомним, украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы

Фото: Twitter, Pexels

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