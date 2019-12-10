Twitter обнародовал свой топ публикаций и обсуждений за 2019 год

Социальная сеть Twitter опубликовала отчет под хештегом #ThisHappened, в котором поделился самыми обсуждаемыми темами на платформе и популярными твитами. Об этом компания написала в своем блоге.
«В этом году мы добавили в список новые пункты: 19 твитов, которые стали одними из самых запоминающихся моментов 2019 года», – пишет старший менеджер по исследовательской работе Twitter Элаин Филадельфо.
В самые популярные твиты попали следующие.
Фото яйца, которое ранее побило рекорд по количеству лайков в Instagram.
Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)
We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI
— World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019
Публикации с животными.
Can everybody just Please look at this cat pic.twitter.com/GEPe1XzurJ
— danee 'tories out' struck 🦖 (@itsdaneesaur) July 3, 2019
⚠️WATCH AT YOUR OWN RISK⚠️ pic.twitter.com/uNPzKfQKJH
— Ashton🐻 (@aman9919) April 1, 2019
А также были опубликованы твиты певицы Леди Гаги, корейского бойз-бенда BTS и несколько мемов.
Что касается самых обсуждаемых категорий, Twitter подготовил рейтинг по охвату пользователей, которые писали на те или другие темы. Таким образом, соцсеть хотела показать «о чем писало большинство, а не какие темы были самыми громкими».
В топ сериалов вошли: «Игра престолов», «Очень странные дела» ,«Симпсоны», «Бумажный дом», «Анатомия Грей» и другие.
Среди фильмов выделились: «Мстители», мультфильм «История игрушек 4», «Джокер», «Человек паук: далеко от дома» и адаптация диснеевского «Короля Льва» .
Самыми популярными хештегами, связанными с новостями стали: Нотрдам, Венесуэлла, Брексит, Амазония и другие.
Напомним, украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы
Фото: Twitter, Pexels