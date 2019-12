Twitter обнародовал свой топ публикаций и обсуждений за 2019 год

Социальная сеть Twitter опубликовала отчет под хештегом #ThisHappened, в котором поделился самыми обсуждаемыми темами на платформе и популярными твитами. Об этом компания написала в своем блоге.

«В этом году мы добавили в список новые пункты: 19 твитов, которые стали одними из самых запоминающихся моментов 2019 года», – пишет старший менеджер по исследовательской работе Twitter Элаин Филадельфо.

В самые популярные твиты попали следующие.

Фото яйца, которое ранее побило рекорд по количеству лайков в Instagram.

Let's set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)

We got this 🙌 pic.twitter.com/VkMPwJo9GI

— World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019