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Компания Google представила топ запросов украинцев за 2019 год

от Telekritika
От Telekritika 314
Главная Диджитал Компания Google представила топ запросов украинцев за 2019 год

Чаще всего искали финальный сезон «Игры престолов».

Украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно данным компании, самым популярным запросом 2019 года в Google Украина стал поиск 8 сезона «Игры престолов» – финального сезона культового сериала. Второй по популярности – запрос «Зеленский», а на третьем месте – «Юлия Началова». Украинских пользователей Google также интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал «Чернобыль» и конкурс «Евровидение 2019».

Представляем списки популярных запросов по категориям.

Топ-запросы года

  1. «Игра престолов», 8 сезон
  2. Зеленский
  3. Юлия Началова
  4. Заворотнюк
  5. Результаты выборов 2019
  6. Децл
  7. Чернобыль
  8. Дебаты
  9. Порошенко
  10. «Евровидение» 2019

Персона года

  1. Владимир Зеленский
  2. Анастасия Заворотнюк
  3. Петр Порошенко
  4. MARUV
  5. Потап
  6. Игорь Смешко
  7. Игорь Коломойский
  8. Билли Айлиш
  9. Валерий Легасов
  10. Алла Мазур

Фильм года

  1. «Джокер»
  2. «Мстители: финал»
  3. «Аквамен»
  4. «Оно 2»
  5. «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
  6. «Король Лев»
  7. «Однажды в Голливуде»
  8. «Капитан Марвел»
  9. «Захар Беркут»
  10. «Как приручить дракона 3»

Сериал года

  1. «Игра престолов» 8 сезон
  2. «Чернобыль»
  3. «Тайная любовь»
  4. «Крепостная»
  5. «ИП Пирогова»
  6. «Школа. Випускний»
  7. «Жуки»
  8. «Ничто не случается дважды»
  9. «Ранняя пташка»
  10. «Молодежка», 6 сезон

ТВ-шоу года

  1. «Евровидение» 2019
  2. «Холостяк» 2019
  3. «Оскар» 2019
  4. «Право на владу»
  5. «Голос країни» 2019
  6. «Топ-модель по-українськи», 3 сезон
  7. «Одруження наосліп» 2019
  8. «МастерШеф. Професіонали»
  9. «Танці з зірками» 2019
  10. «Наречена для тата»

Напомним, недавно YouTube представил топ самых просматриваемых роликов на платформе за 2019 год в Украине и мире.

Фото: Pixabay

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