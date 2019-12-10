Компания Google представила топ запросов украинцев за 2019 год

Украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно данным компании, самым популярным запросом 2019 года в Google Украина стал поиск 8 сезона «Игры престолов» – финального сезона культового сериала. Второй по популярности – запрос «Зеленский», а на третьем месте – «Юлия Началова». Украинских пользователей Google также интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал «Чернобыль» и конкурс «Евровидение 2019».

Представляем списки популярных запросов по категориям.

Топ-запросы года

«Игра престолов», 8 сезон Зеленский Юлия Началова Заворотнюк Результаты выборов 2019 Децл Чернобыль Дебаты Порошенко «Евровидение» 2019

Персона года

Владимир Зеленский Анастасия Заворотнюк Петр Порошенко MARUV Потап Игорь Смешко Игорь Коломойский Билли Айлиш Валерий Легасов Алла Мазур

Фильм года

«Джокер» «Мстители: финал» «Аквамен» «Оно 2» «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» «Король Лев» «Однажды в Голливуде» «Капитан Марвел» «Захар Беркут» «Как приручить дракона 3»

Сериал года

«Игра престолов» 8 сезон «Чернобыль» «Тайная любовь» «Крепостная» «ИП Пирогова» «Школа. Випускний» «Жуки» «Ничто не случается дважды» «Ранняя пташка» «Молодежка», 6 сезон

ТВ-шоу года

«Евровидение» 2019 «Холостяк» 2019 «Оскар» 2019 «Право на владу» «Голос країни» 2019 «Топ-модель по-українськи», 3 сезон «Одруження наосліп» 2019 «МастерШеф. Професіонали» «Танці з зірками» 2019 «Наречена для тата»

Напомним, недавно YouTube представил топ самых просматриваемых роликов на платформе за 2019 год в Украине и мире.

Фото: Pixabay

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