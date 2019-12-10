Компания Google представила топ запросов украинцев за 2019 год

Украинское подразделение Google представило итоговый рейтинг самых популярных запросов среди украинских пользователей поисковой системы. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно данным компании, самым популярным запросом 2019 года в Google Украина стал поиск 8 сезона «Игры престолов» – финального сезона культового сериала. Второй по популярности – запрос «Зеленский», а на третьем месте – «Юлия Началова». Украинских пользователей Google также интересовали результаты выборов в Украине и дебаты кандидатов в президенты, новости об Анастасии Заворотнюк, сериал «Чернобыль» и конкурс «Евровидение 2019».
Представляем списки популярных запросов по категориям.
Топ-запросы года
- «Игра престолов», 8 сезон
- Зеленский
- Юлия Началова
- Заворотнюк
- Результаты выборов 2019
- Децл
- Чернобыль
- Дебаты
- Порошенко
- «Евровидение» 2019
Персона года
- Владимир Зеленский
- Анастасия Заворотнюк
- Петр Порошенко
- MARUV
- Потап
- Игорь Смешко
- Игорь Коломойский
- Билли Айлиш
- Валерий Легасов
- Алла Мазур
Фильм года
- «Джокер»
- «Мстители: финал»
- «Аквамен»
- «Оно 2»
- «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел»
- «Король Лев»
- «Однажды в Голливуде»
- «Капитан Марвел»
- «Захар Беркут»
- «Как приручить дракона 3»
Сериал года
- «Игра престолов» 8 сезон
- «Чернобыль»
- «Тайная любовь»
- «Крепостная»
- «ИП Пирогова»
- «Школа. Випускний»
- «Жуки»
- «Ничто не случается дважды»
- «Ранняя пташка»
- «Молодежка», 6 сезон
ТВ-шоу года
- «Евровидение» 2019
- «Холостяк» 2019
- «Оскар» 2019
- «Право на владу»
- «Голос країни» 2019
- «Топ-модель по-українськи», 3 сезон
- «Одруження наосліп» 2019
- «МастерШеф. Професіонали»
- «Танці з зірками» 2019
- «Наречена для тата»
Напомним, недавно YouTube представил топ самых просматриваемых роликов на платформе за 2019 год в Украине и мире.
Фото: Pixabay