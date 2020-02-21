Twitter будет маркировать фейковые сообщения

20 февраля стало известно, что социальная сеть Twitter запустила в тестовом режиме новую функцию, цель которой — борьба с фейковой информацией, сообщает nbcnews.com.

Журналисты nbcnews.com опубликовали скриншоты, благодаря которым можно понять как именно работает новинка. Она представляет собой цветную маркировку, отмечающую те посты, которые располагают манипулятивной или неправдивой информацией. Но на маркировке дело не заканчивается — предполагается, что отмеченные твиты будут исправляться командой фактчекеров и журналистов.

В Twitter подтвердили факт разработки такого функционала и добавили, что это лишь часть их кампании по борьбе с дезинформацией. Пока что функцию тестируют на сообщениях, поступающих от политиков, а также на твитах, касающихся вопросов здоровья и медицины. так, под фактчекинг подпали твиты о коронавирусе.

Напомним: ранее Twitter в своем официальном блоге заявила об ужесточении правил размещения и распространения разного рода информации. В частности, компания будет пристальнее следить за контентом, определяя фейковый и удаляя его.

Фото: unsplash

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