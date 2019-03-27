👠 «Топ-модель по-украински» возвращается с новым экспертом

Проект «Топ-модель по-украински» будут снимать уже начиная с апреля. В этот раз на пару с Соней Плакидюк и Сергеем Никитюком будет оценивать успехи моделей Владимир Демчинский – дизайнер бренда Dastish Fantastish.

Вот как руководитель проекта Алена Звирык комментирует выбор нового эксперта: «Как дизайнер бренда Dastish Fantastish Владимир появлялся в обоих сезонах «Топ-модели по-украински». В финале первого он проводил среди парней конкурс. И в итоге половина ребят приняли участие в одном из его показов. Во втором мы пригласили Демчинского как эксперта на испытание «Антиспам». Это дефиле, в котором участники ходили с мониторами на головах и наушниками, через которые транслировался спам. После этого испытания на нас посыпались комментарии от зрителей, мол, какой интересный, харизматичный и крутой дизайнер был у вас экспертом. Когда начались кастинги, мы вспомнили об этих комментариях и пригласили Демчинского на отбор».

Мы пригласили Демчинского как эксперта на испытание «Антиспам». Это дефиле, в котором участники ходили с мониторами на головах и наушниками, через которые транслировался спам

Судя же по рейтингам проектов собственного производства, дела у «Нового канала» идут не очень хорошо. Явно положительно на показателях отражаются повторы «Хто зверху?». Но пока зрители ждут очередные баталии Леси Никитюк и Сергея Притулы, канал берется за проекты с низкими и средними рейтингами.

Ранее «Телекритика» писала о том, что начались съемки «Кто против блондинок?» в главной роли с неизменной ведущей Лесей Никитюк.

Заглавное фото: «Новый канал».