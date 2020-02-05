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Том Хиддлстон сыграет главную роль в политическом сериале White Stork от Netflix

от Telekritika
От Telekritika 832
Главная Кино Том Хиддлстон сыграет главную роль в политическом сериале White Stork от Netflix

Актер известен по роли Локи в франшизе «Мстители».

Британский актер Том Хиддлстон, известный ролью Локи в «Мстителях» и «Торе» станет ключевым персонажем в новом политическом триллере от Netflix – White Stork. Об этом пишет Variety.

Хиддлстон выступит в роли политика Джеймса Купера, чьи парламентские амбиции и личная жизнь срываются, когда он подвергается проверке со стороны Ашера Миллана.

Спродюсирует проект та же компания, которая занималась производством «Полового воспитания». Шоураннером стал создатель «Иерихона» Крис Данлоп, а режиссером выступит Кристофер Найхолм («Табу», «Призрачная охота»). Как сообщает Variety, ранее сериал находился в разработке телеканала AMC, но под другим названием – Spadehead.

Том Хиддлстон в основном работал в франшизе Marvel в роли заклятого врага и брата Тора – Локи. Также скоро выйдет сериал от Disney+ «Локи», отрывки из которого показали на Super Bowl 2020.

Фото: Gage Skidmore 

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