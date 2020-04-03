На «Украина 24» приостановлено производство ток-шоу Янины Соколовой (ДОПОЛНЕНО)

Принято решение о приостановке производства ток-шоу «Як вам не соромно!» до начала осеннего телевизионного сезона. Об этом сообщила пресс-служба «Медиа Группы Украина».

«В режиме карантина формат программы не может быть реализован в полном объеме — в частности, невозможно пригласить аудиторию, а те, от кого Янина добивается правды, не приходят к ней в студию, ссылаясь на необходимость самоизоляции», — сообщается в релизе.

«Наше сотрудничество с Яниной Соколовой строилось на принципах абсолютного доверия и невмешательства в решения, которые каждый принимает в сфере своей компетентности. Поэтому я верю, что Янина отнесется к менеджерскому решению приостановить производство ее формата «Як вам не соромно!» до осени с таким же доверием, с которым мы относились к ее творческим решениям», — прокомментировал изменения глава «Новостной Группы Украина» Дмитрий Белянский.

«Медиа Группа Украина» сообщает, что из-за карантина приняла решение сосредоточить команду «Новостной Группы Украина» на производстве актуальных новостных программ, которые востребованы зрителями.

Политическое шоу «Свобода слова Савика Шустера» продолжит выходить на общенациональном канале «Украина» по пятницам в 21:00. Программа «Главная тема: карантин» (объединяет в прямом эфире субботний выпуск новостей «Cегодня» и «Главную тему») в эфире по субботам в 19:00. Эти программы доступны также для зрителей телеканала «Украина 24» в повторе: «Свобода слова Савика Шустера» по субботам в 19:00, «Главная тема: карантин» по воскресеньям в 19:00.

До осени новые проекты телеканала «Украина 24» будут в основном связаны с ежедневными, а не еженедельными линейками. Также, по сообщению МГУ, запланиованы несколько сюрпризов.

В комментарии «Телекритике» Янина Соколова сообщила, что о решении МГУ узнала сегодня (3 апреля — ред) днем: «Я узнала сегодня. Вчера был последний выпуск, меня никто не предупреждал».

Ведущая отреагировала на решение группы постом в Facebook. Она написала, что следующий выпуск шоу выйдет на ее YouTube-канале: «Так быстро меня еще не останавливали. Вчера (2 апреля — ред.) вышел третий выпуск программы «Як вам не соромно». В нем мы говорили о некомфортном… Я не знаю, выйдем ли мы на телеканале осенью. У нас были доверительные и открытые отношения, скрепленные редакционным договором о невмешательстве… Мы своими силами сделаем следующий выпуск и выйдем в эфир в интернете на моем YouTube».

Напомним, шоу Янины Соколовой «Як вам не соромно!» стартовало на телеканале «Украина 24» 19 марта.

Новость дополнена

Фото: «Украина 24»

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