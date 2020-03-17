На канале «Україна 24» выйдет новое шоу с Яниной Соколовой

Янина Соколова сообщила у себя на Facebook-странице, что на телеканале «Україна 24» будет выходить новая программа с ее участием.

«Шоу «Як вам не соромно» — это первый в Украине формат, в котором вы не увидите бутафорских социологических опросов, срежиссированных аплодисментов зрителей и руки владельца канала в горле ведущего.

Мы такие как вы. Я не буду только сидеть в дорогом костюме в студии и модерировать срач политиков. Я буду появляться там, где меня не ждут. В больницах, Кабмине, поезде, пенсионном фонде и офисе президента», — пишет Соколова.

Проект производит «Янина Соколова продакшен». По словам Соколовой, канал не вмешивается в редакционную политику программы и это четко зафиксировано в соглашении.

Выходить программа будет каждый четверг на телеканале «Україна 24» в 22.00.

Напомним, ранее стало известно, что «Вечер с Яниной Соколовой» будет выходить на «Україна 24».

Фото: Александра Йорк

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