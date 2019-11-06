Ткаченко предложил создать при ГПУ и МВД подразделения для расследования преступлений против журналистов

6 ноября в Верховной Раде Украины проходят парламентские слушания «Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения». Одним из спикеров стал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

Во время своего выступления он вспомнил украинских журналистов, которые за время независимости Украины были убиты, а также о том, что преступники остались без наказания. Он считает, что преступления против журналистов должны расследоваться отдельно, на уровне ГПУ и МВД.

«Мы с депутатами из «Слуги народа» будем предлагать такое решение — преступления против журналистов должны рассматриваться отдельно. На уровне генерального прокурора Руслана Рябошапки мы обсуждали вопрос о создании специального прокурорского подразделения, который будет расследовать преступления против журналистов. На уровне министра внутренних дел Арсена Авакова — создание специальных следственных групп. Я очень надеюсь, что такой подход позволит поднять уровень расследований значительно выше» , — сказал Ткаченко в парламенте.

Он также отметил, что «есть и другая сторона медали — ответственность самих журналистов и СМИ»: «Фейковые новости, сознательная дезинформация, язык вражды, подыгрывание государству-агрессору, нарушение элементарных журналистских стандартов. К сожалению, это также практика последних лет».

Ткаченко сообщил, что Комитет гуманитарной и информационной политики приступил к разработке базового закона о СМИ, который в первом чтении должен быть представлен в Раду до конца года: «В нем мы попытаемся ответить на эти вызовы также. Особенно когда речь идет о содействии государству-агрессору. И поверьте, никакой кум Путина здесь не поможет» .

Он также напомнил, что в парламенте начала работать ВСК по установлению владельцев кналов «112 Украина», NewsOne и ZIK: «Думаю, в ней мы также рассмотрим вопрос ответственности при содействии российской агрессии этих лиц и их друзей» .

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время своего выступления на парламентских слушаниях поддержал предложение Александра Ткаченко относительно создания следственных груп при МВД для расследования преступлений против журналистов.

Напомним, 6 ноября во время парламентских слушаний министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что ответственность за обнародование данных журналистов программы “Схемы” должна быть существенно усилена.

Фото: Александра Йорк

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