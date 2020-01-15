Тигран Мартиросян начал сотрудничество с каналом Ахметова

Бывший руководитель и ведущий телеканала «Наш» Тигран Мартиросян стал ведущим программы-интервью на новом информационном телеканале «Украина 24». Программа будет выходить в прямом эфире, первый эфир состоится в пятницу, 17 января. Об этом в Facebook сообщил Тигран Мартиросян.

Первым гостем программы станет председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Эфир состоится в 19:40, программа параллельно выйдет также на телеканале «Украина».

В пресс-службе канала «Украина» уточняют, что Тигран Мартиросян еженедельно по пятницам будет завершать праймовый выпуск новостей «Сегодня» в 19:00 актуальным интервью, которое затем будет продолжаться на новом информационном телеканале «Украина 24».

Пресс-служба «Украины» так цитирует Тиграна Мартиросяна: «Меня впечатляет драйв, с которым команда «Украины 24» и менеджмент медиагруппы запускают новый информационный телеканал. Мне интересно стартовать в МГУ с эксперимента. И такое начало дает мне уверенность, что вместе у нас получится переизобрести информационное вещание в Украине».

Со временем на канале «Украина 24» будет еще больше «звездных» ведущих: «Украина 24» не просто собирает звездную команду, мы создаем информационную платформу, где зрители смогут узнать обо всех важных событиях в Украине и мире и получить ответы на интересующие их вопросы от людей, которые действительно формируют актуальную общественно-политическую повестку дня», — говорит Юрий Сугак, директор дирекции информационного вещания «Медиа Группы Украина», которая запускает «Украина 24».

Приметно, что Тигран Мартиросян до сих пор значится директором компании «Наша Прага», по лицензии которой до ноября включительно велось вещание телеканала «Наш», который связан с экс-нардепом Евгением Мураевым. Сегодня телеканал осуществляет спутниковое вещание под лицензией компании «Наш 365», директор которой Елена Рудик.

Тигран Мартиросян вел на канале «Наш» ежедневную программу «Час» и еженедельную — «Итоги». Последний выпуск программы «Час» с участием Тиграна Мартиросяна вышел 5 декабря 2019-го. Вместо программы «Час» на канале начала выходить новая программа «Максимум», ее ведущим стал Максим Назаров.

Отметим, во время президентских выборов в 2019-м Мартиросян вел на «Украине» политическое ток-шоу «Оппозиция», которое было совместным проектом «Украины» и канала «Наш».

Напомним, новостной телеканал «Украина 24» входит в «Медиа Группу Украина» Рината Ахметова, канал начал вещание 16 декабря в цифровой сети Т2 вместо телеканала «Эскулап». Тогда было представлено первых 6 ведущих телеканала: Бориса Иванова, Елену Чабак, Алену Цинтилу, Никиту Михалева, Марию Скыбу, Алексея Бурлакова. Они стали ведущими студийных разговорных программ. Позже стало известно о начале сотрудничества с телеканалом Евгения Киселева и Янины Соколовой. Полноценный запуск телеканала запланирован на февраль.

Фото: NewsOne

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