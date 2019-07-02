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The Associated Press и Google запускают ресурс по обмену региональными новостями

от Telekritika
От Telekritika 169
Главная Диджитал The Associated Press и Google запускают ресурс по обмену региональными новостями

На проект, который пока что работает в тестовом режиме, Google выделил $200 тысяч.

The Associated Press и Google создают сеть для распространения локальных новостей в США. Первым штатом, который охватил проект, стал штат Нью-Йорк, сообщает niemanlab.

Издания, которые охватит сеть, будут обмениваться контентом и планами. На сегодня к сети присоединились двадцать СМИ штата. Идеей для создания проекта послужила жалоба ряда редакций о том, что новости на территории штата и в столице плохо распространяются. Это и привело к созданию сети СМИ, обменивающихся информацией.

По словам авторов, полноценное сотрудничество участников начнется в январе 2020 года. В дальнейшем сеть планируют расширить и на другие штаты страны.

Напомним, в январе сообщалось, что Facebook планирует инвестировать $300 миллионов в новостные проекты региональных новостей.

Фото: pixabay

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