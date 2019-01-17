Facebook запустил журналистский проект. Зачем?

Казалось бы, зачем социальной сети собственный журналистский проект. Те, кто пристально следил за скандалами вокруг веб-капитала Марка Цукерберга, знает, к чему они привели, – работа с политической рекламой, проверка фото на фейки и прочие кампании по защите прав пользователей, лишь бы только удалившие Facebook опять вернулись в «систему».

В таком контексте проект, который будет работать с новостями, проверяя их на подлинность, а также обучать пользователей «новостной гигиене», выглядит вполне закономерно.

Давайте же разберемся, что такое журналистский проект от Facebook. Как рассказала директор по продуктам Facebook Фиджи Симо, проект под названием Facebook Journalism Project создан для сотрудничества социальной сети с издательствами и журналистами. С помощью своего проекта компания хочет обеспечить аудиторию качественными новостями, а журналистов – научить пользоваться новыми инструментами для получения и подачи информации.

Журналистский проект Facebook будет состоять из трех направлений: сотрудничество с крупными СМИ и разработка совместно с ними новых продуктов, обучение журналистов новым технологиям и инструментам на специальных тренингах, а также помощь пользователям соцсети в поиске качественной и достоверной информации.

6 января компания наняла бывшего журналиста CNN Кэмпбелл Браун, которая должен возглавить отдел сотрудничества со СМИ, чтобы «помочь новостным организациям и журналистам более тесно взаимодействовать с Facebook».

Как пишет The New York Times, уже в ближайшее время проект начнет сотрудничество с такими изданиями, как Washington post и Vox. В дальнейшем этот список планируют значительно расширить.

Основатель компании Марк Цукерберг не раз заявлял, что обычно он не делится своими планами с пользователями, но из-за важности фейковых новостей ему пришлось сделать исключение. Глава Facebook рассказал, что соцсеть начинает улучшать алгоритмы обнаружения фейковых новостей, а также планирует заключить партнерские соглашения с организациями, профессионально занимающимися фактчекингом, для нейтрализации дезинформации.