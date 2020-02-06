ТЕТ проводит кастинг для нового проекта

ТЕТ анонсирует работу над новым проектом, целью которого является поиск ответов на актуальные и острые вопросы об отношениях, общении с детьми и женственности. По этой причине телеканал приглашает всех желающих принять участие в кастинге, передает пресс-служба.

Чтобы стать участником нового проекта, нужно отправить свои контактные данные и написать в анкете, о чем именно хочется пообщаться с каналом.

Темы, которые интересны каналу:

1. Родительство, чайлдфри, воспитание детей.

2. Взаимосвязь между продолжительностью отношений и внешними проявлениями чувств в них.

3. Место прошлых отношений и бывших любовников в жизни.

Ссылка на анкету.

Напомним: ранее стало изветно, что ТЕТ завел страничку в TikTok и похвастался ее успехами.

Фото: Александра Йорк

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