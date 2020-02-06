ТЕТ проводит кастинг для нового проекта

ТЕТ анонсирует работу над новым проектом, целью которого является поиск ответов на актуальные и острые вопросы об отношениях, общении с детьми и женственности. По этой причине телеканал приглашает всех желающих принять участие в кастинге, передает пресс-служба.
Чтобы стать участником нового проекта, нужно отправить свои контактные данные и написать в анкете, о чем именно хочется пообщаться с каналом.
Темы, которые интересны каналу:
1. Родительство, чайлдфри, воспитание детей.
2. Взаимосвязь между продолжительностью отношений и внешними проявлениями чувств в них.
3. Место прошлых отношений и бывших любовников в жизни.
Ссылка на анкету.
Напомним: ранее стало изветно, что ТЕТ завел страничку в TikTok и похвастался ее успехами.
Фото: Александра Йорк
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