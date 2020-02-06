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ТЕТ проводит кастинг для нового проекта

от Telekritika
От Telekritika 171
Главная Новости ТЕТ проводит кастинг для нового проекта

Стать участником может каждый желающий.

ТЕТ анонсирует работу над новым проектом, целью которого является поиск ответов на актуальные и острые вопросы об отношениях, общении с детьми и женственности. По этой причине телеканал приглашает всех желающих принять участие в кастинге, передает пресс-служба.

Чтобы стать участником нового проекта, нужно отправить свои контактные данные и написать в анкете, о чем именно хочется пообщаться с каналом.

Темы, которые интересны каналу:

1. Родительство, чайлдфри, воспитание детей.
2. Взаимосвязь между продолжительностью отношений и внешними проявлениями чувств в них.
3. Место прошлых отношений и бывших любовников в жизни.

Ссылка на анкету.

Напомним: ранее стало изветно, что ТЕТ завел страничку в TikTok и похвастался ее успехами.

Фото: Александра Йорк

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