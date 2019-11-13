ТЕТ объявил о премьере третьего сезона сериала «Вечеринка»

25 ноября в 20:00 на телеканале ТЕТ состоится премьера третьего сезона сериала «Вечеринка», сообщает пресс-служба канала.

Новый сезон начнется с обстоятельств, в результате которых один из главных героев — Димон, — решит купить отель на морском побережье. Здесь он планирует повзрослеть и наладить собственный бизнес вместе с друзьями. Но сбудутся ли мечты Димона?..

Главные роли исполнили: Гарик Бирча, Лиза Любимова, Ольга Сидорченко, Сергей Анипченко.

Гарик Бирча также режиссировал проект и является автором идеи и сценаристом.

Как писала ранее «Телекритика», весной 2020-го на телеканале ТЕТ ожидается выход нового развлекательного проекта «Евродиректор». Режиссер и автор идеи – Гарик Бирча.

Фото: ТЕТ

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