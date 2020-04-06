Телеуроки доступны к просмотру на платформах 1+1 media

Уроки инициативы «Всеукраинская школа онлайн» будут доступны для просмотра, кроме телевизионных каналов, также на ресурсах группы 1+1 media: 1+1 video, Киевстар ТБ, ТСН.ua, УНИАН, Главред, где созданы отдельные разделы для размещения материалов. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

Как «Телекритика» писала ранее, телеканалы «ПлюсПлюс» и «УНИАН-ТБ», входящих в группу 1+1 media, в рамках общенациональной образовательной кампании «Всеукраинская школа онлайн» будут транслировать уроки для учеников 5-го и 8-го классов.

Пресс-служба сообщает, что телевизионный проект группы получил название «Украинская ТВ-школа».

Платформа 1+1 video в будние дни с 10:00 до 12:00 будет осуществлять онлайн-трансляцию эфира телеканалов «ПлюсПлюс» и «УНИАН-ТБ» с уроками для учащихся 5-го и 8-го классов. Кроме того, ежедневно на 1+1 video обновляется библиотека с видео-уроками всех предметов с 5-го по 11-ый класс. Уроки доступны по ссылке.

Также уроки онлайн возможно просматривать и с помощью платформы онлайн-телевидения «Киевстар ТБ», совместного продукта 1+1 media и компании Киевстар, в предложении которого доступны телеканалы «ПлюсПлюс» и «УНИАН-ТБ», обеспечивающих трансляции уроков, и другие. После завершения эфира пересмотреть уроки можно с помощью функции Catch Up, которая позволяет просматривать телепередачи через некоторое время после их показа в эфире, а также в видеобиблиотеке «Киевстар ТБ».

На ТСН.ua создан отдельный раздел «Школа онлайн», где размещаются видео-уроки всех предметов с 5-го по 11-й класс с ежедневным обновлением. Кроме того, ТСН.ua будет предоставлять читателям полезные и практичные советы, которые проверены на собственном опыте тех родителей, которые уже не первый год обучают детей дома.

На УНИАН также функционирует отдельный раздел «Школа онлайн», где ежедневно будут размещены видео-уроки всем предметам с 5-го по 11-й класс. Занятия по всем предметам для всех классов будут появляться в табличке расписания на сайте в день их всеукраинской телевизионной трансляции. Если вы опоздали на урок случайно пропустили его – можете посмотреть занятия и поучиться в любое время, поскольку все уроки хранятся в архиве УНИАН. Чтобы получить перечень всех видеоуроков, нужно сделать выбор класса и предмета.

На сайте Главред появился раздел «Онлайн-уроки», где есть вся информация по расписанию «Всеукраинской школы онлайн», а также новости с стримами телевизионных-трансляций.

Напомним, школьная программа на период карантина разработана Министерством образования и науки вместе с преподавателями.

Напомним, 6 апреля в 10:00 стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн» – украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки транслируют уроки по 11 предметам. Запись уроков проходит на базе Новопечерской школы, где 40 учителей из Киева станут учителями для учеников со всей Украины. К урокам приобщаются украинские звезды – телеведущие, музыканты, актеры, спортсмены. Они отвечают на вопросы преподавателей, проводят с ними опыты, решают в эфире задачи.

Распределение школьных программ в рамках «Всеукраинской школы онлайн» по телеканалам: 5-й класс – «ПлюсПлюс», телеканал «112 Украина»; 6-й класс – Zoom, NEWSONE, Пиксель; 7-й класс – ZIK; 8-й класс – «УНИАН-ТВ», Индиго; 9-й класс – телеканал «Рада», UA Культура; 10-й класс – UA Первый; 11-й класс – М1.

Фото: unsplash

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