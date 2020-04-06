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«Киевстар ТB» открывает доступ к телетрансляциям уроков

от Telekritika
От Telekritika 164
Главная Диджитал «Киевстар ТB» открывает доступ к телетрансляциям уроков

Взрослым пользователям на время карантина тоже предложили различные бесплатные сервисы.

Видеоплатформа «Киевстар ТВ» поддерживает национальный проект «Всеукраинская школа онлайн» и открывает доступ к телеканалам, которые транслируют уроки для школьников средних и старших классов. Смотреть трансляции могут все пользователи сервиса, независимо от выбранного тарифного пакета. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее «Киевстар ТВ» уже предоставил для своих абонентов бесплатный доступ ко всем новостным, в том числе и иностранным, телеканалам, шести детским телеканалам и видеобиблиотеке «КиноХит» (библиотека доступна пользователям тарифов «Базовый», «Комфортный», Максимальный HD»).

«Мы стараемся сделать максимально доступными сервисы, которые помогут нашим абонентам оставаться дома и поддерживать их обычный образ жизни. Кроме расширенного доступа к контенту «Киевстар ТВ», мы сделали бесплатными консультации в приложении Doctor Online, нетарифицируемый доступ к онлайн-курсам Prometheus и энциклопедии Wikipedia, — говорит маркетинг-директор Киевстар Павел Даниман. — Пользователи «Домашнего интернета от Киевстар» могут пользоваться услугой даже при отсутствии средств на счету. А бизнесу мы предложили ряд решений для организации удаленной работы, плата за которые не будет начисляться до конца карантина».

Напомним, «Медиа Группа Украина» открыла доступ к трансляциям уроков на платформе OLL.TV. Телеканалы, транслирующие программу 5-11 классов, во время показа телеуроков будут доступны на сервисе бесплатно и без регистрации.

Фото: пресс-служба компании «Киевстар»

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