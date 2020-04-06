ДиджиталНовости

Школьникам открывают доступ к OLL.TV

от Telekritika
От Telekritika 593
Главная Диджитал Школьникам открывают доступ к OLL.TV

Платформа будет транслировать уроки.

С 6 апреля в рамках проекта «Всеукраинская школа online» 40 педагогов из Киева на время карантина стали учителями для школьников всей страны. Поддержав этот важный социальный проект, «Медиа Группа Украина» открывает доступ к трансляциям уроков на платформе OLL.TV. Об этом сообщает пресс-служба медиагруппы.

С понедельника телеканалы «Индиго TV», «Плюс-Плюс», «112 Украина», News One, ZOOM, ZIK, «УНИАН ТВ», «Рада», «UA: Культура», «UA: Первый» и М1, транслирующие программу 5-11 классов, во время показа телеуроков будут доступны на сервисе OLL.TV бесплатно и без регистрации. Также в ближайшее время на сервисе онлайн-телевидения станут доступны архивы уроков, что даст возможность учиться в удобное время и повторять пройденный материал.

«Во время карантина на сервисе OLL.TV можно будет свободно смотреть уроки не только онлайн, но и повторять их в архиве на смартфонах, планшетах, ПК и Smart TV», — комментирует Федор Гречанинов, директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина».

Напомним, 6 апреля в 10:00 стартовал проект «Всеукраинская школа онлайн» – украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки транслируют уроки по 11 предметам.

Фото: пресс-служба «Медиа Группы Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

«1+1» запустил серию социальных роликов о коронавирусе

20.03.2020

Диджитализация во время карантина: как работают люди и...

25.03.2020

В Испании закрыли уголовное дело Дмитрия Фирташа

12.03.2020

«Еспресо.TV» разыскивает хулигана, напавшего на съемочную группу

03.04.2020

Зеленский сообщил о старте «Всеукраинской школы онлайн»

30.03.2020

«1+1» покажет новый турецкий сериал «Ветреная любовь»

26.03.2020

Новый канал снимает проморолики в Zoom

03.04.2020

Гендиректор Disney Боб Чапек отказался от 50% зарплаты

01.04.2020

Телеканал «112 Украина» переходит на удаленную работу

23.03.2020

Facebook запускает фактчекинговую программу в Украине

27.03.2020