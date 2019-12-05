Телешоу плюс концерт: «1+1» снял новогоднюю «Ніч суперхітів» — фоторепортаж

4 декабря 2019 года во Дворце «Украина» прошли съемки концерта «Ніч суперхітів», который будет транслироваться на «1+1» в новогодние праздники. «Телекритика» побывала на этом шоу и делится своими впечатлениями.

В концерте приняли участие «Время и Стекло», The Hardkiss, Сергей Бабкин, DziDzio, Оля Полякова, Наталья Могилевская, Maruv, Верка Сердючка (Андрей Данилко), Макс Барских и многие другие артисты.

Каждый из участников исполнил свой самый хитовый номер, а также песню, которую считает знаковой для себя.

Ведущими вечера стали несколько привычных и неожиданных пар: шоумен, полуфиналист «Танців із зірками» Владимир Остапчук и прима-балерина Екатерина Кухар; Юрий Горбунов и юморист, тренер «Ліги сміху» Юрий Ткач; ведущие утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Людмила Барбир и Руслан Сеничкин.

О концепции постановки и режиссуре, подборе участников и тандемов ведущих «Телекритике» рассказал Владимир Завадюк, руководитель жанрового направления «Большие развлекательные шоу» «1+1 Продакшн»: «Когда мы работали над девятым сезоном проекта «Голос країни», у нас возникла идея — возобновить новогоднее шоу на «1+1», объединив две концепции — телешоу и концерт. Так появилась «Ніч суперхітів», яркое новогоднее шоу канала, в котором приняли участие более 25-ти артистов. Все они исполняют свои суперхиты и песни, которые стали знаковыми в их жизни».

Грандиозное шоу вызывает большие ожидания. Мы спросили Владимира, чего он ждет от «Ночі суперхітів»? «Я бы хотел, чтобы шоу стало традиционным и выходило каждый год на нашем канале в канун зимних праздников. Я — за традиции! И я уверен, что у этого продукта большое будущее, потому что люди любят семейные шоу».

Наверное благодаря традициям, перед сценой было организовано настоящее застолье. Мы спросили у Владимира, так ли это? «В новогодние праздники все мы любим собираться за одним столом, вспоминать ушедший год и желать друг другу всего наилучшего в году новом. Наши звезды будут делать то же самое — общаться с ведущими, вызывать друг друга на сцену для исполнения песен, говорить новогодние пожелания. Вот такой формат застолья, и какое же застолье без Верки Сердючки?.. Наша команда долго вела переговоры с артистами и мы рады, что сегодня они все собрались на одной сцене, чтобы встретить Новый год».

После Завадюк пригласил журналистов за кулисы, где также были организованы съемки. Мы поинтересовались, сложно ли было разместить всех участников? Ведь артисты, как правило, выступают не одни, а со своими шоу-балетами: «Концерт масштабный, и собрать всех участников в одно время и в одном месте было нелегко, но мы с этой задачей справились. А еще тут, во дворце, гримерки рассчитаны на две персоны, поэтому нужно было правильно всех рассадить. И эту проблему тоже решили. Мы относимся с уважением ко всем пожеланиям артистов. Понятно, что они хотят лучше звучать, лучше выглядеть, для этого они много репетируют, и если они хотят прогнать номер еще раз — мы даем им такую возможность».

Кроме тайны закулисья Владимир Завадюк приоткрыл еще одну — о том, каким будет следующий сезон «Танців із зірками»: «Мы уже планируем следующий сезон. Думаю, это будет один из самых звездных сезонов за всю историю проекта. Поэтому ждите!».

Производством шоу занималась команда больших развлекательных проектов «1+1 Продакшн» («Танці з зірками», «Голос країни»), а также режиссеры-постановщики Наталья Лысенкова, Наталья Ровененская и Мария Григоращенко.

Фото: Александра Йорк

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