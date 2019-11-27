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Ведущими новогодней «Ночі суперхітів» на «1+1» станут Екатерина Кухар и Владимир Остапчук

от Telekritika
От Telekritika 897
Главная Новости Ведущими новогодней «Ночі суперхітів» на «1+1» станут Екатерина Кухар и Владимир Остапчук

Съемки пройдут 4 декабря.

4 декабря во Дворце «Украина» состоятся съемки большого концерта — «Ніч суперхітів», который телеканал «1+1» покажет в новогодние праздники. На одной сцене соберутся самые востребованные звезды украинского шоу-бизнеса, которые исполнят свои самые яркие хиты 2019 года, сообщает пресс-служба канала.

Ведущими концерта станут шоумен, полуфиналист «Танців із зірками» Владимир Остапчук и прима-балерина Екатерина Кухар. Екатерина впервые попробует себя в роли ведущей концерта. Также она вместе с премьером Национальной оперы Украины Александром Стояновым представит танцевальный перформанс.

Ведущие утреннего шоу «Сніданок з 1+1» Людмила Барбир и Руслан Сеничкин станут второй парой ведущих и подарят семейный уют и новогоднее тепло. А третьей парой будут ведущий Юрий Горбунов и юморист, тренер «Ліги сміху» Юрий Ткач 

В концерте примут участие «Время и Стекло», THE HARDKISS, Сергей Бабкин, DZIDZIO и др. Производство проекта будут осуществлять создатели самых рейтинговых шоу «Танці з зірками» и «Голос країни» — команда больших развлекательных проектов «1+1 Продакшн» под руководством Владимира Завадюка, а режиссерами-постановщиками станут Наталья Лысенкова, Наталья Ровененская и Мария Григоращенко.

Увидеть новогодние шоу «Ніч суперхітів» можно вживую, купив билеты на концерт, который состоится уже 4 декабря во Дворце «Украина».

Фото: «1+1» 

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