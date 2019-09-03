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Телекомпания FOX будет заниматься спортивными ставками

от Telekritika
От Telekritika 404
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Телекомпания FOX запускает платформу спортивных ставок FOX Bet.

Телекомпания FOX стала лицом спортивной игровой платформы, запустив сервис FOX Bet. Об этом сообщает Reuters

FOX Bet появился в Нью-Джерси, сервис работает в партнерстве с игровым провайдером The Stars Group (TSG) (TSGI.TO). Он привлекает к себе внимание благодаря узнаваемому имени, звездам, комментариям экспертов и новостям.

Развлекательные компании от Walt Disney Co (DIS.N) до AT&T Inc (T.N) WarnerMedia вышли на рынок спортивных ставок, доход на котором может составить $9 млрд в течение следующих нескольких лет. Но они сделали упор на создании новых шоу и держались на расстоянии от реальных азартных игр. По мнению экспертов, крупные медийные компании обеспокоены тем, что переходят черту, позволяя своим зрителям делать ставки, и это может повредить их репутации.

«Это довольно тяжелые вопросы, особенно для мультимедийных “бегемотов”, которые не привыкли ставить копейки», – прокомментировал Крис Гроув, управляющий директор аналитической компании Eilers&Krejcik Gaming LLC.

Это третья попытка запуска спортивных ставок у FOX. Компания Sky Мердока, в настоящее время принадлежащая Comcast Corp (CMCSA.O), заключила аналогичную сделку с TSG, чтобы создать Sky Bet, партнерство по спортивным ставкам в Великобритании.

FOX Bet будет нацелен на небольшие ставки, аналогично Sky Bet, и станет инструментом Fox Sports для привлечения фанатов, заявил Reuters главный исполнительный директор FOX Bet Робин Чхабра. По словам создателей сервиса, пользователи смогут запрашивать ставки через социальные сети с помощью хештега #CustomBet.

Издание пишет, что, несмотря на прибыльность бизнеса, медиакомпании идут на большой риск, погружаясь в мир спортивных ставок. Sun Bets, еще одно партнерство между принадлежащей Мердоку газетой The Sun, подразделением News Corp (NWSA.O) и австралийской игорной группой Tabcorp Holdings (TAH.AX), было закрыто в 2018 году после разочаровывающих финансовых результатов.

Но соблазн от рекламных доходов и возможность активнее вовлекать фанатов в прямые трансляции спортивных состязаний не оставляют в покое многие медиакомпании. Это стало особенно актуальным после того, как в мае 2018 года Верховный суд США отменил федеральный запрет на спортивные ставки за пределами Невады, и теперь их предлагают 13 штатов.

Напомним, ранее «Телекритика» писала о том, что вышел первый тизер фильма Bombshell о жертвах домогательств со стороны главы Fox News Роджера Айлза.

Фото: Pexels

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