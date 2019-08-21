Робби, Кидман и Терон против главы Fox News: тизер Bombshell

Сюжет в фильме Джея Роача сконцентрируется на историях трех женщин и их конфликте с главой Fox News Роджером Айлзом. Главные роли исполнят Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби. В роли Айлза – Джон Литгоу.

Сексуальный скандал имени Роджера Айлза начался в июле 2016 года, когда бывшая сотрудница Fox News Гретхен Карлсон (Николь Кидман) подала иск против него. Она утверждала, что ее уволили после того, как Гретхен отказала в ухаживаниях Айлзу. К обвинениям Карлсон присоединились Мегин Келли (Шарлиз Терон) и еще несколько женщин. В августе 2016 года Айлз ушел в отставку.

Выход фильма запланирован на 19 декабря 2019 года.

Напомним, недавно вышел сериал «Самый громкий голос», в котором Роджера Айлза сыграл Рассел Кроу. «Телекритика» назвала пять причин, почему стоит посмотреть это шоу.

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