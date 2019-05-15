🚫 Телеком-провайдерам отменят операторские лицензии
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🚫 Телеком-провайдерам отменят операторские лицензии

от Telekritika
От Telekritika 465
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Лицензию заменят на регистрацию.

Украинскому телеком-рынку хотят отменить лицензирование. Соответствующий проект постановления разработали совместно Минэкономразвития и «Офис эффективного регулирования BRDO». На этой неделе проект постановления планируют рассмотреть на заседании правительства. Он должен будет заработать спустя три месяца с даты его публикации, пишет UBR.

Если норма заработает, оператору в начале работы на рынке нужно будет только авторизоваться путем внесения своих данных в Реестр операторов и провайдеров, который ведет Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Причина отмены лицензирования – закон «О лицензировании видов хозяйственной деятельности», по которому лицензирование деятельности в сфере телекоммуникаций утратило силу еще 1 января 2018 года. Но НКРСИ продолжает выдавать лицензии, ссылаясь на закон «О телекоммуникациях», настаивая на том, что закон «О телекоммуникациях» не согласован с законом о лицензировании. Таким образом, новым постановлением хотят утрясти расхождения между двумя законами.

Под норму подпадают также мобильные операторы. Сегодня они помимо лицензии на вид деятельности получают еще и лицензии на радиочастотный ресурс. В целом операторы получают еще пакет других разрешений (на номерной ресурс, разрешение ЭМС и разрешение на эксплуатацию, в некоторых ситуациях – на начало и завершение строительства базовых станций), которые отменять не будут.

Отметим, что в прошлом году в НКРСИ сообщали, что всего выдали 3500 операторских лицензий телеком-провайдерам.

Организация BRDO позиционирует себя как независимый экспертно-аналитический центр, созданный по инициативе Минэкономики, и финансируется ЕС в рамках проекта FORBIZ и инициативы EU4Business.

Напомним, упростить лицензирование предоставления ТВ-услуг телеком-провайдерами хочет также другой регулятор – Нацсовет. Данная норма прописана в законопроекте «Об аудиовизуальных медиасервисах», который должен быть перерегистрирован в мае.

Фото: pixabay

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