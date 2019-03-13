💰 Телеканалы в 2018 заработали на кандидатах в президенты ₴650 млн

Больше всего потратил на телерекламу президент Петр Порошенко – 174,9 миллиона гривен, это треть расходов всех кандидатов. Второе место у Юлии Тимошенко – 126,9 миллиона гривен, третье – у Александра Шевченко с 86,5 миллионами гривен. Пятерку замыкают Сергей Тарута (64,4 млн грн) и Олег Ляшко (46,7 млн грн).

Об этом сообщает «Рух Чесно», который проанализировал объемы и стоимость политической рекламы в прошлом году. Активисты отмечают, что данные ориентировочные – во время анализа были использованы результаты мониторинга рекламы на ТВ по панели Nielsen и консалтинговой компании Kwendi, данные о стоимости единицы эфирного времени для предвыборной агитации на телеканалах. Хотя стоимость телерекламы для кандидатов появилась только со стартом избирательной кампании 31 декабря.

По данным «Чесно», в рекламных роликах в 2018 году появлялись 15 кандидатов в президенты. Порошенко также стал лидером по количеству рекламы в эфирах в 2018 году. Почти наравне с ним оказался Шевченко. Ролики с каждым из этих кандидатов появлялись в эфирах более 4 000 раз. Также в тройке лидеров – Юлия Тимошенко с более чем 2,5 тысячами показов. Ролики Порошенко выходили на 12 каналах. Рекламу Шевченко, Юрия Бойко, Олега Ляшко транслировали на 7 телеканалах, Тимошенко – на 5.

Больше всего политической рекламы было на канале «1+1» (на эфиры этого телеканала в 2018 году пришлось 14% показов, зафиксированных мониторингом), канал мог заработать 100 млн гривен. На втором месте по количеству политической рекламы оказался телеканал «Украина», поскольку официальная стоимость размещение на канале самая высокая, вещатель мог заработать 202 млн гривен. ТЕТ, НТН и «5 канал» транслировали ролики только одного из политиков – Шевченко, Бойко и Порошенко, соответственно.

Активисты подчеркивают, что большинство упомянутых расходов на рекламу не попало в официальную отчетность политических партий, а следовательно, происхождение средств, которыми оплачивалась реклама, неизвестно. Вместе с тем отмечается, что законодательство не обязывает разглашать эту информацию в период вне выборов.

Активисты ссылаются на сообщение Администрации президента о том, что Петр Порошенко оплачивал свою рекламу из собственного кармана, расходы на нее будут отражены в его годовой декларации. Также без привязки к партии «УКРОП» заказывал телерекламу и Александр Шевченко. Тарута и Ляшко рекламировались под партийным брендом, но партия «Основа» отчиталась о 38,5 миллиона гривен, потраченных в 2018 году на телерекламу, а «Радикальная партия» – о 36,9 миллиона гривен, что в 1,5–2 раза меньше подсчетов «Чесно».

Напомним, по данным Комитета избирателей Украины, в 2018 телеканалы заработали на рекламе политических партий 180 млн гривен. Лидером по официальным затратам (из отчетов партий) на телевизионную рекламу является «Батькивщина» – партия потратила на телерекламу 120 миллионов гривен; 36 миллионов на ТВ-рекламу потратила «Радикальная партия», 17 миллионов составили расходы «Народного фронта».

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