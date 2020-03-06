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Телеканалы «Медиа Группы Украина» временно работают в раскодированном режиме

от Telekritika
От Telekritika 2054
Главная Новости Телеканалы «Медиа Группы Украина» временно работают в раскодированном режиме

Официальное сообщение медиагруппы.

«Медиа Группа Украина» официально сообщает, что ее телеканалы временно работают в раскодированном режиме.

«Телеканалы «Медиа Группы Украина» («Украина», «НЛО TV», «Индиго TV») временно работают в раскодированном режиме на спутнике Astra 4A в связи с обрывом основной и резервной линий доставки сигнала телеканалов», – говорится в сообщении.

Также медиагруппа уверяет, что сейчас ведутся восстановительные работы, и только неисправности будут устранены, телеканалы начнут вещать в закодированном виде.

Напомним, ранее стало известно, что «Медиа Группа Украина» заключила соглашение с литовским заказчиком Lietuvos ryto TV.

Фото: Александра Йорк

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