Телеканал «Украина» покажет премьеру мелодрамы «Пробуждение любви»

В воскресенье, 23 февраля, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера четырехсерийной мелодраматической картины «Пробуждение любви», сообщает пресс-служба.

В центре сюжета — пара влюбленных Алена и Коля. Когда-то в юности они мечтали пожениться, но серьезная болезнь Алены, переезд ее семьи в другой город и козни соперницы разрушили эти планы. Спустя 10 лет у каждого из них своя жизнь и своя семья. Однако неожиданно супругу главной героини предлагают завидную должность в ее родном городке, в итоге они переезжают. И там, на родине, Алена снова встречает Колю и понимает, что прежние чувства до конца так и не угасли…

В фильме снялись: Татьяна Чердынцева, Эдуард Трухменев, Слава Красовская, Алексей Митин, Инна Капинос, Николай Боклан, Екатерина Гулякова, Наталья Корецкая, Евгений Ефремов, Константин Корецкий.

Оператор-постановщик – Вася Сикачинский. Продюсеры: Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимались компании «Фильмстрим» и Vileton Films.

Напомним: ранее стало известно, что на канале «Украина» стартует третий сезон шоу «Місія: краса».

Фото: «Украина»

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