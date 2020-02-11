На канале «Украина» стартует третий сезон шоу «Місія: краса»

10 марта на канале «Украина» состоится премьера третьего сезона шоу «Місія: краса», сообщает пресс-служба.

В обновленном сезоне шоу «Місія: краса» шанс изменить свою жизнь получат не только пары супругов, но и другие члены семьи: родители участников, их дети, братья и сестры.

Новой ведущей и партнершей Ильяса Сахтары по проекту стала Ирина Фролова, которая является практикующим арт-терапевтом и вместе с героями проходит путь их внутренних трансформаций.

«Наш проект — это крайняя точка кипения для одного из героев, шоковая терапия, когда на несколько дней стоит окунуться в шоу «Місія: краса», перевоплотиться, осознать, каким ты можешь быть и хочешь ли ты быть таким. И готов ли ты много работать для того, чтобы достичь цели», — говорит ведущая шоу Ирина Фролова.

Напомним, «Місія: краса» – украинское шоу перевоплощений собственного формата канала «Украина», производства «Теле Про», в котором принимают участие пары, готовые измениться внешне и внутренне ради более гармоничной жизни.

Напомним также: ранее стало известно, что Ivory films снимает для «Украины» сериал «Дочки».

Фото: телеканал «Украина»

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