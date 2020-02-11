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Ivory films снимает для «Украины» сериал «Дочки»

от Telekritika
От Telekritika 345
Главная Новости Ivory films снимает для «Украины» сериал «Дочки»

В главной роли снимается Ольга Арнтгольц.

В Киеве стартовали съемки четырехсерийного фильма «Дочки». Над сериалом работает продакшен Ivory films по заказу телеканала «Украина». Об этом сообщает пресс-служба канала.

В центре сюжета – история Ирины, которая в юности отказалась от своей новорожденной дочери. По настоянию матери девушка уехала за границу, вышла замуж и жила там почти 18 лет. Спустя почти это время она все же решила вернуться домой и разыскать своего ребенка.

«Действие мелодрамы разворачивается в двух временных интервалах, поэтому воплощать сценарный замысел будут сразу два разновозрастных актерских состава, которые имеют портретную схожесть. Кирилл Жандаров, Ольга Арнтгольц, Дарья Легейда и другие любимые зрителями актеры расскажут с экрана необыкновенную историю о двух дочерях, с неожиданными поворотами их судеб, тайнами и разоблачениями, утратами и обретениями», – говорит режиссер сериала Роман Барабаш.

В фильме снимаются также Радмила Щеголева, Алиса Лукшина, Вероника Лукьяненко, Юрий Гребельник, Оксана Гребенюк и другие.

Режиссер фильма – Роман Барабаш, оператор-постановщик – Максим Гуцу. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимается продакшен Ivory films. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.

Напомним, вместо мелодраматических сериалов телеканал «Украина» планирует в 2020 году концентрироваться на процедуралах. Также канал интересуется комедиями, в частности романтическими. В планах вещателя выйти на самоокупность не раньше, чем через 5 лет.

Фото: телеканал «Украина»

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