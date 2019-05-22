🎥 Телеканал «Украина» покажет фильм о политзаключенном Балухе
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🎥 Телеканал «Украина» покажет фильм о политзаключенном Балухе

от Telekritika
От Telekritika 31
Главная Новости 🎥 Телеканал «Украина» покажет фильм о политзаключенном Балухе

23 мая в полночь на телеканале «Украина» покажут документальный фильм «Балух» о политзаключенном украинце из Крыма. Премьера проекта состоялась на Международном фестивале документального кино Docudays UA 27 марта.

Созданием документальной ленты о Владимире Балухе занимались информационная платформа «Сегодня» и «Радио Свобода». Съемочная команда отправилась в Крым, чтобы рассказать о личности главного героя и его жизненной истории: каким он был сыном, мужем, отцом, и как о нем отзываются односельчане. Фильм содержит эксклюзивные интервью и уникальные кадры, которые ранее нигде не публиковались.

Владимир Балух – украинский фермер и общественный активист из Крыма, который в 2016 году был задержан властями РФ, а в 2017 году осужден к трем годам и семи месяцам колонии общего режима за «оскорбление представителя власти» и «незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов». После оккупации Крыма Российской Федерацией, активист не отказался от украинского гражданства и неоднократно преследовался оккупационной властью за свою позицию.

«Мне было важно не просто показать Владимира Балуха как патриота, который считает, что Крым – это Украина. Эта его позиция всем известна. Я хотела узнать, откуда у него такой несгибаемый характер, почему он такой принципиальный, бесстрашный?» – рассказывает автор проекта, журналист «Радио Свобода», шеф-редактор телепрограммы «Крым. Реалии» Анжелика Руденко.

Телепремьера документального фильма пройдет 23 мая в 00:00 на канале «Украина».

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Фото: «Радио Свобода»

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