«Быть украинцем – модно»: лидеры мнений о том, как возвращать украинцев в Украину

Вчера, 20 мая, в ходе инаугурационной речи в ВР президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем-всем украинцам и заявил о готовности предоставить им гражданство: «Нас 65 миллионов – да, не удивляйтесь. Тех, кого родила украинская земля. Я обращаюсь ко всем украинцам на планете. Украинцы в Европе и Азии, в Северной и Южной Америке, в Австралии и Африке – вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство… Привезите нам, пожалуйста, свой опыт и ментальные ценности. Все это поможет нам начать новую эпоху. Скептики скажут, что это невозможно, а может, это и есть наша национальная идея: объединившись – сделать невозможное».

Цитату Зеленского очень быстро распространили медиа и, конечно же, за варианты внедрения идеи в жизнь – как бы это могло выглядеть в реальности и насколько это реально – взялись опинион-мейкеры в соцсетях.

Скептики скажут, что это невозможно, а может это и есть наша национальная идея: объединившись – сделать невозможное

Дмитрий Дубилет, бизнесмен и соучредитель виртуального банка Monobank, с 122 173 подписчиками в FB, предложил следующий постепенный план внедрения идеи в жизнь:

1. Подача заявления на гражданство должна быть полностью онлайн и, условно, занимать несколько кликов. Все бэкграунд-чеки кандидата можно осуществлять через системы вроде Experian (здесь у меня, кстати, опыт благодаря заграничным банковским проектам).

2. Паспорт выдается прямо в аэропорту и это занимает не больше 10 минут (вип-проход для будущих граждан Украины – даже без Mastercard Elite!). Вместе с паспортом выдаем бутылку игристого и садим на такси.

3. Наличие гражданства Украины не несет в себе каких-то особых обязательств, кроме ежегодного приезда в страну, а также небольшого ежегодного административного сбора.

4. Проект запускается поэтапно – не на все страны сразу.

5. После вылизывания всех бизнес-процессов Украина начинает рекламную кампанию заграницей на тему получения своего гражданства. Стать украинцем становится модным.