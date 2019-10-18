Телеканал «Украина» начал съемки второго сезона сериала «На твоей стороне»

16 октября 2019 года в кинотеатре «Жовтень» состоялась презентация сериала «На твоей стороне«, снятого по турецкому формату сериала «Цена страсти» канала D. Производством картины занималась компания «ТРИ-Я-ДА продакшн». Пообщавшись с продюсерами, «Телекритика» узнала, что мелодраму уже продлили на второй сезон.

Наталья Стрибук

продюсер, телеканал «Украина»

Традиционно, я не озвучиваю бюджеты, но могу сказать, что они в рамках стандартных бюджетов канала. Что касается производства, то первый сезон мы отсняли летом, а 15 октября начали работать над созданием второго сезона. Изначально в турецком формате серии были полуторачасовыми, всего — 90 часов. Но мы решили ужать тайминг, чтобы сделать повествование более динамичным. И этот момент был самым непростым в переговорах с нашими турецкими партнерами (хотя в подробностях рассказать не могу, потому что с форматчиками у нас работает департамент закупок). Но, в общем, договорились, в ином случае мы бы не имели права на адаптацию.

Сергей Баранов

продюсер «ТРИ-Я-ДА продакшн»

По сути, мы купили франшизу очень популярного турецкого сериала «Черно-белая любовь», немного изменили драматургию, чтобы она соответствовала нашей ментальности. Однако бюджеты, к сожалению, я озвучить не могу, потому как подписал контракт о неразглашении с телеканалом «Украина».

Считаю, что украинцам эта история должна «зайти», потому что мы имеем очень сильный сценарный материал, а еще мы подобрали удачный актерский состав. Мы уже показывали несколько серий фокус-группам — результат получили положительный, поэтому, я думаю, массовому зрителю продукт тоже понравится. Что касается целевой аудитории, то сериал будет интересен и женщинам, и мужчинам. Предполагаю, что аудитория разделится 60% на 40%, возраст — от 35 лет.

Относительно подбора актеров — мы более двух месяцев проводили кастинг, и Дана Абызова (актриса из России — ред.) идеально подошла на роль главной героини. Главную мужскую роль исполняет белорусский актер Дмитрий Ратомский. Это вовсе не значит, что у нас в стране нет талантливых актеров… Думаю, скорее проблема в том, что наша киноиндустрия не так давно сформировалась и еще проходит процесс становления.

Как ранее писала «Телекритика», премьера первой серии криминальной мелодрамы «На твоей стороне» состоится на канале «Украина» 21 октября в 21:00. Главную роль сыграла Дана Абызова.

Фото: телеканал «Украина»

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