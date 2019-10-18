НовостиТВ

Телеканал «Украина» начал съемки второго сезона сериала «На твоей стороне»

от Ира Керст
От Ира Керст 790
Главная Новости Телеканал «Украина» начал съемки второго сезона сериала «На твоей стороне»

История с продолжением.

16 октября 2019 года в кинотеатре «Жовтень» состоялась презентация сериала «На твоей стороне«, снятого по турецкому формату сериала «Цена страсти» канала D. Производством картины занималась компания «ТРИ-Я-ДА продакшн». Пообщавшись с продюсерами, «Телекритика» узнала, что мелодраму уже продлили на второй сезон.

Телеканал "Украина" начал съемки второго сезона сериала "На твоей стороне"

Наталья Стрибук

продюсер, телеканал «Украина»

Традиционно, я не озвучиваю бюджеты, но могу сказать, что они в рамках стандартных бюджетов канала. Что касается производства, то первый сезон мы отсняли летом, а 15 октября начали работать над созданием второго сезона. Изначально в турецком формате серии были полуторачасовыми, всего — 90 часов. Но мы решили ужать тайминг, чтобы сделать повествование более динамичным. И этот момент был самым непростым в переговорах с нашими турецкими партнерами (хотя в подробностях рассказать не могу, потому что с форматчиками у нас работает департамент закупок). Но, в общем, договорились, в ином случае мы бы не имели права на адаптацию.

Телеканал "Украина" начал съемки второго сезона сериала "На твоей стороне"

Сергей Баранов

продюсер «ТРИ-Я-ДА продакшн»

По сути, мы купили франшизу очень популярного турецкого сериала «Черно-белая любовь», немного изменили драматургию, чтобы она соответствовала нашей ментальности. Однако бюджеты, к сожалению, я озвучить не могу, потому как подписал контракт о неразглашении с телеканалом «Украина».

Считаю, что украинцам эта история должна «зайти», потому что мы имеем очень сильный сценарный материал, а еще мы подобрали удачный актерский состав. Мы уже показывали несколько серий фокус-группам — результат получили положительный, поэтому, я думаю, массовому зрителю продукт тоже понравится. Что касается целевой аудитории, то сериал будет интересен и женщинам, и мужчинам. Предполагаю, что аудитория разделится 60% на 40%, возраст — от 35 лет.

Относительно подбора актеров — мы более двух месяцев проводили кастинг, и Дана Абызова (актриса из России — ред.) идеально подошла на роль главной героини. Главную мужскую роль исполняет белорусский актер Дмитрий Ратомский. Это вовсе не значит, что у нас в стране нет талантливых актеров… Думаю, скорее проблема в том, что наша киноиндустрия не так давно сформировалась и еще проходит процесс становления.

Как ранее писала «Телекритика», премьера первой серии криминальной мелодрамы «На твоей стороне» состоится на канале «Украина» 21 октября в 21:00. Главную роль сыграла Дана Абызова.

Фото: телеканал «Украина»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

Вупи Голдберг снова возьмется за свое

29.03.2018

За блогера Барабошко внесли 3 миллиона гривен залога

03.12.2018

Эпик фейл: Ринат Ахметов проиграл суд в Лондоне

04.05.2018

«112-й» «крайне обеспокоен» планами Андрея Богдана по каналу...

21.08.2019

Под новые российские санкции попали украинские медийщики

01.11.2018

? Телереклама-2018. Непобедимая фармацевтика и как «Плюсы» с...

04.01.2019

⚡«Черная пантера» VS «Зеленая книга»: полный список номинантов...

22.01.2019

М1 запускает три новые программы с новыми ведущими

04.05.2017

Нейромаркетинг – smart-инструмент влияния на потребителя

24.12.2018

МОН Украины будет сотрудничать с Google для улучшения...

07.10.2019