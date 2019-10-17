На телеканале «Украина» стартует премьера сериала «На твоей стороне»

Премьера первой серии криминальной мелодрамы «На твоей стороне» состоится 21 октября в 21.00. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Мелодрама состоит из 24-х серий и снята по турецкому формату сериала «Цена страсти» канала D. В главной роли сыграла звезда сериала «Тайная любовь» Дана Абызова, а производством картины занималась компания «ТРИ-Я-ДА продакшн».

В центре сюжета история Анастасии Стрелецкой – нейрохирурга, которая случайно становится «опасным свидетелем» умышленного убийства. Чтобы остаться живой, девушке нужно будет выполнить просьбу преступников и полностью измениться.

«Это адаптация очень популярного турецкого сериала «Цена страсти». Мы покажем зрителям 2 сезона по 24 серии прекрасной, страстной, мелодраматической истории. Надеемся, что зрители оценят то, что мы им предложим уже 21 октября», – поделилась главный продюсер департамента кино-сериального производства канала «Украина» Наталья Стрибук.

Специально для этого проекта компания «ТРИ-Я-ДА продакшн» разработала новую структуру кинопроизводства, так как картину снимали быстро: украинская версия была адаптирована в середине лета, а за 3 месяца творческая группа уже подготовила к эфиру 24 серии.

Чтобы картинка была целостной и не отличалась творческим взглядом различных художников, главный режиссер Александр Кириенко задал тон картине, сняв первые 4 серии, а уже после этого к работе были привлечены другие режиссеры-постановщики: Сергей Сотниченко, Андрей Черных, Екатерина Некрасова и Ольга Золотарева.

«Мелодрамы похожи на юношеские стихи – такая искренняя, банальная, тривиальная, очень и очень личная история. Поэтому надо только влюбиться и все. Так мы и снимали – влюбившись в турецкий формат, и создали невероятный проект. Несмотря на то, что это мелодрама, но ее особенность в том, что она насыщена экшен-моментами, сюжетами опасности, детективными линиями – такой микс сейчас очень модный и интересный для зрителя», – поделился главный режиссер картины Александр Кириенко.

Напомним, ранее стало известно, что канал «Украина» начал съемки сериала «На твоей стороне» по формату турецкого телефильма «Цена страсти».

Фото: пресс-служба канала «Украина»

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