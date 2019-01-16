🔥 Телеканал СТБ отказался от программы «Караоке на Майдані»

Причина отказа телеканала от проекта – новая стратегия холдинга StarLightMedia, куда входит СТБ, согласно проекту «Трансформация». Также у программы в последние годы были скромные показатели рейтингов.

О прекращении выхода «Караоке на Майдані» на СТБ в комментарии «Телекритике» сообщил ведущий и продюсер программы Игорь Кондратюк: «Когда мы в прошлом году заключали контракт с СТБ на выход программы, мы договорились с Владимиром Бородянским, что передача будет выходить на канале последний год, поскольку у него были другие планы. Впоследствии он организовал большую реорганизацию холдинга. Я слишком долго на телевидении, чтобы считать проблемой непродление контракта. После освобождения Бородянского я написал смс новому руководству холдинга о том, что, если есть желание выпускать «Караоке» в дальнейшем, мы готовы производить программу. Руководство ответило, что они разбираются в реорганизационных процессах и ответят не раньше чем в конце января. Для меня это было сигналом искать другие каналы-партнеры. Я это делал в прошлом году, но пока без успехов», – рассказал Игорь Кондратюк.

Последние съемки программы для СТБ состоялись 16 декабря 2018-го на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). В этот день были сняты сразу два выпуска: финальная передача года, а также праздничная программа, посвященная юбилею «Караоке». В последней программе выступили украинские исполнители, которые в свое время участвовали и побеждали: Alyosha, Тарас Тополя, Kadnay, Павел Табаков, Наталья Валевская, Маша Собко, Мила Нитич, Александр Скичко и другие.

Игорь Кондратюк также является соавтором проекта. Второй соавтор программы – игрок «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов. Производил программу продакшен «Студія В.І.К.». Его директором и владельцем 90% значится Игорь Кондратюк, остальные 10% – у Иванны Дядюры.

«Телекритике» Игорь Кондратюк также рассказал о дальнейших планах – он не исключает продолжения проекта на другом канале. «Пока неизвестно, будет ли выходить программа «Караоке на Майдані», а если и будет, то на каком канале. У меня были разговоры с несколькими общенациональными телеканалами. У меня по-разному складывались отношения со всеми, поскольку не первый день в телевизионном бизнесе, у меня есть свой бэкграунд с людьми на каналах… На сегодняшний день несколько телеканалов, среди которых есть общенациональные, вроде бы не против, но пока не подписан договор, говорить о договоренности – это все равно, что вилами по воде писано. У всех телеканалов есть свои утренние эфиры, программа – это не только время эфира, но и ее лицо, продакшен, который ее производит. У программы вот уже 10 лет есть постоянный партнер, который будет продолжать поддерживать программу, даже в случае, если не будет телеканала-транслятора. Для себя я исключаю работу только с одним каналом – это «Интер». Речь идет не только о политической позиции канала, но и его руководстве», – добавил телеведущий.

«Караоке» – программа-рекордсмен на украинском телевидении по продолжительности выхода. Проект стартовал 17 января 1999-го на телеканале «Интер», где программа выходила свыше 8 лет – по 29 июля 2007 года. Канал «1+1» транслировал эту программу с 5 августа 2007 по 13 декабря 2009. С 20 декабря 2009 по 20 января 2019 программа выходит на канале СТБ. За 20 лет вышло в эфир 1042 выпуска. Все это время выход программы был неизменным – еженедельно утром.

До запуска в Украине этот формат шел в России три года на канале «31» (сегодня – «Муз ТВ»): с февраля 1997 года – до конца 1999 года, под названием «Караоке на Арбате». В 2006-м 13 выпусков программы «Караоке на Арбате» вышло на российском канале «Рен ТВ» (программа снималась параллельно в России и Украине). В Украине программу постоянно снимали на Крещатике в Киеве (по адресу Крещатик, 15), недалеко от Майдана Независимости. За 20-летнюю историю программы были выездные съемки в 81 город Украины, еще три программы были сняты за рубежом (две в Испании и одна во Франции).

За время существования у программы на украинском телевидении было несколько «клонов» – проект «Караоке у фонтана» (выходил в 2003 году на канале «Украина»), «Караоке для взрослых» (в 2010-м — на «Першому національному»). Сегодня программа с таким форматом под названием «Караоке на всі боки» (прежнее название – «Караоке на селі») выходит на львовском канале «Перший західний» (вещатель принадлежит местному областному совету). Суды за нарушение авторских прав каналом «Украина» продолжались в течение трех лет – в 2003 телеканал приобрел право на выпуск 13 собственных программ, после чего продолжал съемки без авторских отчислений. Программа на «Першому національному» была закрыта после предъявления претензий о нарушении авторских прав. Формат программы был продан Казахстану – проект выходил на канале КТК под названием «Мега-караоке».

Напомним, в холдинге StarLightMedia, куда входит СТБ, продолжается проект «Трансформация». Группа 1 января перешла на новую организационную структуру – дивизиональную. В новой структуре представлены дивизионы «Вещание», «Производство» и «Новости», которые возглавили российский медиаменеджер Дмитрий Троицкий, Владимир Локотко и Александр Богуцкий, соответственно. 15 декабря холдинг StarLightMedia после 15 лет работы в нем покинул генеральный директор и директор телеканала СТБ Владимир Бородянский. В группе появилась должность президента, которым был назначен Александр Богуцкий (возглавлял холдинг до Бородянского), он совместил эту должность с должностью руководителя телеканала ICTV. Обязанности директора SLM исполняет Михаил Царев, исполнительный директор EastOne, у которого российское гражданство. Управляющим директором СТБ была назначена программный директор телеканала Людмила Семчук.

Фото: Master Management