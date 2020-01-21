Телеканал Showtime закрывает сериал «Бесстыдники»

Американский телеканал Showtime продлил сериал «Бесстыдники» (Shameless) на одиннадцатый сезон, который станет последним для шоу. История бедной многодетной семьи — самый долгий проект телеканала, пишет Variety со ссылкой на его руководство. Новый сезон стартует в телеэфире этим летом вместе с финальным сезоном еще одного хита телеканала — сериала «Родина».

«Персонажи «Бесстыдников» подарили зрителям Showtime больше смеха, слез и чистого наслаждения, чем любое другое шоу в нашей истории. Конечно, нам грустно прощаться с Галлагерами, но мы уверены, что Джон Уэллс (шоураннер сериала — ред.) и его команда смогут завершить шоу подобающим образом», — заявил глава отдела развлекательного вещания Showtime Гарри Ливайн.

В интервью Deadline Гарри Ливайн объявил, что новый сезон стартует не осенью или в январе, как было раньше, а летом. По словам Ливайна, финальный сезон будет состоять из 12 эпизодов, тогда как актерский состав сериала во главе с Уильямом Мэйси (Фрэнк) вернется к своим привычным ролям.

Он также прокомментировал, можно ли ожидать в 11 сезоне появления Эмми Россум (Фиона), которая покинула проект после 9 сезона. «Каждый актер, фигурирующий в текущих сериях, появится и в следующем сезоне. В остальном же никогда не знаешь, какие сюрпризы может принести заключительный сезон. Возвращение Эмми Россум? Пока слишком рано говорить об этом. Мы бы приняли ее с распростертыми объятиями, но Эмми ничего нам не должна. Она прекрасно справилась со своей ролью в сериале, равно как и сериал дал ей очень многое, так что мы расстались полюбовно. Если же она решит нас удивить, то это будет здорово», — отметил Гарри Ливайн.

Новость о закрытии проекта появилась накануне финала текущего 10-го сезона, который выйдет в эфир 26 января.

Отметим, «Бесстыдники» выходят на экраны с января 2011 года, являясь самым успешным и длительным сериалом в истории Showtime. В основе телепроекта лежит одноименный британский сериал Пола Эбботта, продолжительность которого тоже составила 11 сезонов. Британская версия сериала закончилась в 2013-м. Шоураннер американской версии Джон Уэллс ранее признавался, что он мог бы продолжать свой сериал до бесконечности, но все же согласился, что сейчас подходящий момент, чтобы поставить точку. Главные роли в сериале исполнили Уилльям Х. Мейси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Эмма Кенни и Кристиан Исайя.

Напомним, телеканал Showtime входит в объединенный телехолдинг ViacomCBS.

Фото: официальный постер сериала

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