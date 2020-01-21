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Телеканал Showtime закрывает сериал «Бесстыдники»

от Telekritika
От Telekritika 258
Главная Новости Телеканал Showtime закрывает сериал «Бесстыдники»

Финальный 11 сезон выйдет этим летом.

Американский телеканал Showtime продлил сериал «Бесстыдники» (Shameless) на одиннадцатый сезон, который станет последним для шоу. История бедной многодетной семьи — самый долгий проект телеканала, пишет Variety со ссылкой на его руководство. Новый сезон стартует в телеэфире этим летом вместе с финальным сезоном еще одного хита телеканала — сериала «Родина».

«Персонажи «Бесстыдников» подарили зрителям Showtime больше смеха, слез и чистого наслаждения, чем любое другое шоу в нашей истории. Конечно, нам грустно прощаться с Галлагерами, но мы уверены, что Джон Уэллс (шоураннер сериала — ред.) и его команда смогут завершить шоу подобающим образом», — заявил глава отдела развлекательного вещания Showtime Гарри Ливайн.

В интервью Deadline Гарри Ливайн объявил, что новый сезон стартует не осенью или в январе, как было раньше, а летом. По словам Ливайна, финальный сезон будет состоять из 12 эпизодов, тогда как актерский состав сериала во главе с Уильямом Мэйси (Фрэнк) вернется к своим привычным ролям.

Он также прокомментировал, можно ли ожидать в 11 сезоне появления Эмми Россум (Фиона), которая покинула проект после 9 сезона. «Каждый актер, фигурирующий в текущих сериях, появится и в следующем сезоне. В остальном же никогда не знаешь, какие сюрпризы может принести заключительный сезон. Возвращение Эмми Россум? Пока слишком рано говорить об этом. Мы бы приняли ее с распростертыми объятиями, но Эмми ничего нам не должна. Она прекрасно справилась со своей ролью в сериале, равно как и сериал дал ей очень многое, так что мы расстались полюбовно. Если же она решит нас удивить, то это будет здорово», — отметил Гарри Ливайн.

Новость о закрытии проекта появилась накануне финала текущего 10-го сезона, который выйдет в эфир 26 января.

Отметим, «Бесстыдники» выходят на экраны с января 2011 года, являясь самым успешным и длительным сериалом в истории Showtime. В основе телепроекта лежит одноименный британский сериал Пола Эбботта, продолжительность которого тоже составила 11 сезонов. Британская версия сериала закончилась в 2013-м. Шоураннер американской версии Джон Уэллс ранее признавался, что он мог бы продолжать свой сериал до бесконечности, но все же согласился, что сейчас подходящий момент, чтобы поставить точку. Главные роли в сериале исполнили Уилльям Х. Мейси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Эмма Кенни и Кристиан Исайя.

Напомним, телеканал Showtime входит в объединенный телехолдинг ViacomCBS.

Фото: официальный постер сериала

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