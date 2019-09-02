Телеканал ПЛЮСПЛЮС сообщил о старте осеннего сезона

Премьерами нового сезона на ПЛЮСПЛЮС станут проект собственного производства «Говоримо українською», о котором «Телекритика» писала ранее, и японско-канадский сериал «Бакуган». Также в сентябре канал покажет новые серии и сезоны мультфильмов «Леди Баг и Супер-Кот», «Элвин и бурундуки», «Ниндзяго».

2 сентября в 19:00 начнется показ анимационного сериала собственного производства канала ПЛЮСПЛЮС «Говоримо українською», созданного при поддержке Министерства культуры Украины. В мультфильме будут рассматриваться распространенные языковые ошибки. Трыкутя, Квадрик и Кружко в легкой игровой форме объяснят нормы современного украинского языка.

2 сентября в 21:30 стартует приключенческий аниме-сериал «Бакуган» про игру, полную монстров, особой силы и паранормальных способностей – Бакуган. Постепенно из простой игрушки она перерастает в нечто большее, в то время как монстры начинают свободно путешествовать между галактиками.

C 22 сентября начнется 3-й сезон французско-корейского мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот». В этом сезоне Леди Баг и Супер-Кот продолжают свои приключения. Вместе с другими супергероями они и дальше борются со злом, посягающим на их город, а в дневное время продолжают оставаться обычными подростками.

24 сентября на экраны выйдут новые серии американско-французского мультсериала «Элвин и бурундуки». Теодор, Чиппет, Саймон и Элвин попадут в новые переделки, но останутся такими же хулиганами.

В конце сентября на канале стартуют новые серии канадско-датского анимационного сериала «Ниндзяго».

Фото: ПЛЮСПЛЮС