Телеканал Music Box UA кодирует свой спутниковый сигнал в 2020-м

Музыкальный телеканал Music Box UA планирует закодировать свой спутниковый сигнал в 2020-м вместе с телеканалами медиагрупп. Соответствующая информация указана в роликах телеканала. Когда именно произойдет кодирование спутникового сигнала, канал не уведомляет.

В комментарии «Телекритике» на телеканале отказали, сославшись на отпуск уполномоченного лица – генерального продюсера вещателя Сергея Кобеля. По словам представительницы вещателя, ориентировочная дата, когда канал закодирует свой спутниковый сигнал – 1 марта. При этом представительница вещателя отказалась разъяснить, планирует ли вещатель развивать платную дистрибуцию.

Телеканал Music Box UA транслирует свой сигнал через спутник Astra 4A компании SES Astra. В сообщении на сайте вещателя указано, что канал доступен в более чем 400 кабельных операторов, в том числе и в сетях «Воля» и «Триолан». С ноября 2016-го телеканал присутствует в Польше в сети кабельных операторов INEA, TOYA и VECTRA.

Music Box UA занимает второе место в рейтинге музыкальной ниши (после М1). Вещатель на 98% принадлежит израильскому бизнесмену Вадиму Сойрефу (был продюсером и мужем певицы Анны Резниковой) и директору телеканала Игорю Шапиро (2%).

Отметим, 20 января 2020-го произойдет кодирование спутникового сигнала телеканалов четырех ведущих украинских телегрупп – StarLightMedia, 1+1 media, «Медиа Группы Украина» и InterMediaGroup. Всего будет закодировано 23 украинских телеканала: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, «Оце» (все входят в StarLightMedia); «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «УНИАН» и «Бигуди» (все – 1+1 media); «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom, «Enter-фильм» (все – InterMediaGroup); «Украина», НЛО ТВ, «Индиго TV» (все – «Медиа Группа Украина»). Кодируются на спутнике исключительно развлекательные телеканалы. Информационные каналы, а также каналы государственного и общественного вещания остаются в открытом виде. Телегруппы неоднократно призывали развлекательные телеканалы, которые не входят в медиагруппы, закодировать спутниковый сигнал вместе с ними.

Напомним, абоненты бесплатного спутникового телевидения после кодирования телеканалов телегруппы должны сделать выбор – перейти на другой тип приема – эфирное цифровое, кабельное ТВ, ОТТ или остаться на спутнике, подключив услуги Viasat или Xtra TV – единственных операторов спутникового телевидения, которые будут предоставлять доступ к украинским ТВ-каналам, закодированным после 20 января 2020.

Фото: pixabay

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