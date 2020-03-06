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Телеканал ICTV приступил к съемкам сериала «Коп из прошлого»

от Telekritika
От Telekritika 215
Главная Новости Телеканал ICTV приступил к съемкам сериала «Коп из прошлого»

В сезоне будет 16 серий.

ICTV начал съемки нового иронического детектива «Коп из прошлого», сообщает пресс-служба канала.

Многосерийный сериал «Коп из прошлого» — это адаптация сериального формата The Last Cop, рассказывающую о полицейском, который очнулся после комы в современном мире, а мыслями остался в 90-х.

По сюжету, капитан милиции Олег Долин открывает глаза на больничной койке и узнает, что в коме он пролежал около 20 лет. За это время мир изменился, милиция превратилась в полицию, и в нынешней реальности все сидят в гаджетах. Но для героя из 90-х, который сохранил профессиональные навыки, найдется работа и в новой полиции.

Оригинальная версия сериала принадлежит Германии. На немецком ТВ премьера вышла в 2010 году под названием Der Lezte Bulle («Последний бык»). Вскоре право на адаптацию ленты приобрели во Франции, Эстонии, Мексике, США и других странах.
Главную роль в новой картине сыграет известный украинский актер Дмитрий Суржиков.

Режиссер ленты — Олег Борщевский. Операторы-постановщики — Андрей Швец и Николай Яворский. Продюсеры ICTV — Анастасия Стейнхаус, Ирина Храновская. Производством картины занимается ProTV.

Всего запланировано 16 серий. Дату премьеры на ICTV пока не называют.

Напомним, 10 марта на ICTV состоится премьера 4 сезона детектива «Нюхач».

Фото: ICTV 

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