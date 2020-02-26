ICTV покажет 4 сезон сериала «Нюхач»

10 марта на ICTV состоится премьера 4 сезона детектива «Нюхач», сообщает пресс-служба канала.

Права на показ сериала проданы более чем в 60 стран, к тому же «Нюхач» стал первым украинским сериалом, который был приобретен мировым сервисом видеоконтента Netflix.

Это история о человеке с сверхчувствительный обонянием, который помогает полиции раскрывать самые безнадежные преступления. Никто не знает его имени, только прозвище — Нюхач.

«Когда начинали писать сценарий, мы и предположить не могли, что сериал будет иметь такую ​​успешную судьбу, хотя втайне надеялись на это. Думаю, зрителям понравился необычный и харизматичный герой. А еще мир, в котором он существует — вымышленный и похожий на комикс. Эта универсальность, существование вне конкретного пространства помогли истории стать понятной в любой стране », — говорит режиссер и сценарист Артем Литвиненко.

В четвертом сезоне Нюхач вместе со своим напарником Виктором Лебедевым возьмется за новые сложные дела. Одно из них приведет героев к событиям 30-летней давности, благодаря которым мы поймем, откуда у Нюхача появился его дар.

В ролях: Кирилл Кяро, Иван Оганесян, Агне Грудитэ, Мария Аниканова, Нина Гогаева и др.

Фото: пресс-служба

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