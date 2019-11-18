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Телеканал «2+2» продлил на второй сезон сериал «Братья по крови»

от Telekritika
От Telekritika 822
Главная Новости Телеканал «2+2» продлил на второй сезон сериал «Братья по крови»

Премьера состоится в следующем году.

«2+2»  начал работу над вторым сезоном сериала «Братья по крови», премьера которого запланирована в следующем году, сообщает пресс-служба телеканала.

«Братья по крови-2» будет состоять из 12-ти серий, которые расскажут продолжение истории о капитане полиции Андрее Кирееве и его сводном младшем брате Максиме. Несмотря на постоянные споры, братьям удается раскрывать сложные дела.

Во втором сезоне братья Киреевы снова переживут потерю близкого человека, и на этот раз найти убийцу будет нелегко. Охотясь за преступником, Киреевы даже не подозревают, что в его руках находится сверхмощное оружие, а малейшая ошибка может не только стоить им жизни, а и поставит под угрозу судьбу человечества.

В главных ролях: Эрик Абрамович, Сергей Деревянко, Наталья Бабенко, Петр Крылов, Федор Гуринец, Виктор Сарайкин, Зоряна Марченко, Анна Васильева.

Продакшеном детектива «Братья по крови-2» занимается Sfera Film. Режиссер — Олег Филипенко. Генеральные продюсеры: Максим Кривицкий, Сергей Кизима. Продюсер «2+2» — Сергей Карпенко. Продюсеры: Дмитрий Сафановский, Вадим Червяков. Сценаристы: Александра Смилянская, Галина Рубинштейн, Максим Щербаков, Георгий Конн.

Напомним, что первый сезон был отснят весной 2019 года.

Фото: телеканал «2+2» 

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