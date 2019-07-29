«Общественное» создает целое управление для контроля рисков

В структуре общественной телерадиокомпании появилось новое управление, которое будет внедрять функцию комплаенс. Начальником подразделения станет Василий Лемешко. Комплаенс подразумевает способность компании соответствовать нормам и правилам, контролируя зоны рисков.

Одно из проявлений инструмента комплаенс – проведение консультаций об использовании приемлемых законов, внедрение соответствующих правил и стандартов, контроль за их соблюдением, выявление и анализ рисков и соответствующая отчетность.

Новосозданное управление будет заниматься разработкой системы определения рисков, их уменьшением и устранением, в том числе путем разработки внутренних положений и контролем за их соблюдением.

«Для управления рисками важно установить функцию и методы контроля, которые будут помогать компании должным образом выполнять все требования, придерживаться определенных законом процедур и международных стандартов. В случае “Общественного” – это в первую очередь соблюдение норм государственных регуляторов и внутренних положений телерадиокомпании. Поэтому работа нашего управления сосредоточится на разработке системного подхода ко всем бизнес-процессам и процедурам», – сообщил начальник нового управления Василий Лемешко.

Ранее он стоял во главе структурных подразделений внутреннего аудита в различных финансовых учреждениях Украины, разрабатывал функцию комплаенс в банковской сфере, имеет более 10 лет опыта работы с операционными рисками и рисками финансового мониторинга.

По словам главы правления «UA:Общественное вещание» Зураба Аласании, функцию комплаенс внедрили большинство иностранных общественных вещателей, и она показала свою эффективность.

«Комплаенс – это признанная в мире система управления рисками. В Украине этот стандарт используют преимущественно компании с иностранными инвестициями. Кто-то может сказать, что это дополнительная бюрократия или дополнительный контроль, но мы изучали опыт общественных вещателей других стран и увидели позитивный опыт такого системного подхода к управлению в телерадиокомпаниях», – сообщил Зураб Аласания.

Создание управления комплаенс как нового структурного подразделения центральной дирекции ПАО «НОТУ» предусмотрено решением правления.

Ранее «Телекритика» писала о том, что «UA:Перший» запускает новый сезон общественно-политического ток-шоу «Зворотний відлік».

Фото: K-fund media