Новый сезон «Зворотного відліку» на «UA:Перший» – не для слабаков

В постизбирательный период авторы «Зворотного відліку» собираются сосредоточиться на общественно важных темах. По их словам, важно сохранять место для дискуссий, ведь в новой политической реальности парламент может перестать быть таким местом. Ведущие и эксперты обсудят политические программы и прошлое кандидатов, а также проанализируют общественно-политическую ситуацию в стране. Авторы ток-шоу обещают сохранить объективность и незаангажированность в подаче информации. По их словам, главная дискуссия страны сохранит формат «без теплых ванн» для политиков.

«Мы не устраиваем специальные “собачьи бои”, как в других ток-шоу, мы разбираем тему по сути. Если человек, у которого есть позиция, не боится ее защищать, то для него формат ток-шоу вполне комфортный. Слабаки не ходят на “Зворотний відлік”, люди без позиции не ходят на “Зворотний відлік”, люди, которых заставляют озвучивать тезисы, написанные политтехнологами в штабах, – им сложно на “Зворотному відліку”. Но человек, у которого есть своя позиция, не боится формата “Зворотного відліку”», – комментирует ведущая «Зворотного відліку» Мирослава Барчук. «Также для нас важно, чтобы политики показали, что для них свобода слова и независимые медиа имеют значение. Потому что на самом деле независимым медиа в Украине является Общественное телевидение», – добавила она.

Мы не устраиваем специальные «собачьи бои», как в других ток-шоу, мы разбираем тему по сути. Поэтому люди без позиции не ходят на «Зворотний відлік» Мирослава Барчук

«Проблема любого медиаресурса в Украине в том, что он всегда обречен зависеть от позиций владельца, и любая программа, особенно общественно-политического направления, которая выходит в эфир любого коммерческого телеканала, обречена учитывать политические интересы собственника, – говорит ведущий Павел Казарин. – “Общественное” не является исключением, мы тоже учитываем интересы нашего владельца, единственное отличие, что владельцем “Общественного” является вся Украина. Мы существуем на налоги украинцев, и это очень сильно развязывает нам руки – мы свободны в выборе тем и интонаций, мы имеем возможность в рамках “Зворотного відліку” учитывать ожидания и настроения разных групп украинского общества. Демократия – это не только правление большинства, это уважение в первую очередь к правам меньшинства. И в новой политической реальности, которая сложилась в нашей стране, очень важно, чтобы голос украинского электорального меньшинства тоже звучал не только под куполом парламента, но и в нашем эфире».

Первый эфир третьего сезона «Зворотного відліку» выйдет на «UA:Перший» в понедельник 29 июля в 21:30. Первые два сезона политического ток-шоу посвятили президентской и парламентской кампаниям, в студию приглашали кандидатов в президенты и народных депутатов.

Напомним, «Телекритика» писала о том, что Ярослав Лодыгин рассказал о своих планах на должности генпродюсера «Общественного».

Фото: «UA:Суспільне мовлення»