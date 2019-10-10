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«Общественное» предлагает журналистам свою аккредитацию на пресс-марафон Зеленского

от Telekritika
От Telekritika 523
Главная Новости «Общественное» предлагает журналистам свою аккредитацию на пресс-марафон Зеленского

На пресс-марафон аккредитовалось более трехсот журналистов.

В связи с тем, что не все журналисты успели аккредитоваться на пресс-марафон президента Украины «Общественное» предложило поделиться своей аккредитацией. Об этом сообщается на сайте «Общественного».

«Команда “Общественного” считает недопустимым лишения аккредитации авторитетных журналистов из других СМИ, поэтому уступает одно из своих мест Даниилу Мокрику, коллеге из числа неаккредитованных журналистов», –  пишет медиа.  Также издание призывает журналистов уступить аккредитацию (если в редакции ее получили несколько сотрудников) своим коллегам из других СМИ.

Как сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, всего на марафон аккредитовалось более 300 журналистов. Желающих, по ее словам, было около тысячи.

Напомним, ранее стало известно, что пресс-марафон пройдет в Kyiv Food Market, где глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня.

Фото: Reuters

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