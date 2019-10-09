Зеленский проведет пресс-марафон 10 октября

10 октября в 10:00 президент Украины Владимир Зеленский начнет пресс-марафон. Об этом стало известно на официальном сайте президента.

Марафон пройдет в Kyiv Food Market (ул. Московская, 8). Сообщается, что глава государства будет отвечать на вопросы журналистов в течение всего дня. Согласно формату мероприятия, журналисты смогут задавать вопросы группами по 7–10 человек, которые будут меняться каждые полчаса.

Также мероприятие будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных аккаунтах Офиса президента.

Напомним, Юлия Мендель при назначении спикером Зеленского обещала, что к ста дням президентства состоится пресс-конференция. Однако к назначенному сроку президент дал интервью для телеканала «1+1», а в роли интервьюера выступил актер Станислав Боклан, известный по роли в сериале «Слуга народа». Позже Зеленский обещал дать первую пресс-конференцию в октябре.

Фото: УНИАН

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