Существование «Суспільного» находится под угрозой из-за сокращения финансирования

На днях премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готово сократить финансирование «UA: Суспільне» на 480 млн грн из-за борьбы с последствиями коронавируса, передает пресс-служба.

В официальном релизе вещатель подчеркивает, что осознает всю сложность ситуации, вызванной пандемией COVID-19, и разделяет мнение Кабинета министров Украины о необходимости пересмотра расходов бюджета для преодоления последствий коронавируса, однако просит правительство пересмотреть свое решение.

«Премьер-министр говорит, что отмена «Евровидения» и Олимпийских игр облегчит последствия сокращения финансирования. Но математика не сходится, так как на трансляцию этих событий «Суспільне» тратит около 40 млн грн, а бюджет планируют урезать в десять раз больше — на 480 млн грн. Это означает, что до конца года НОТУ не доживет», — прокомментировал решение правительства председатель правления «UA: Суспільне мовлення» Зураб Аласания.

Отметим, что счета «Суспільного» до сих пор заблокированы из-за долга бывшей государственной телекомпании (НТКУ) в сумме 10 млн 591 тыс. 224 евро 48 центов и 73 080 грн судебного сбора в пользу акционерного общества «Евроньюз». Этот долг государство планирует погасить со счетов «Суспільного».

«При условии погашения долга перед «Евроньюз» в 360 млн грн и сокращении финансирования на почти полмиллиона гривен, на деятельность «Суспільного» остается только 860 млн грн. Таких средств недостаточно даже для «выживания» телерадиокомпании, в состав которой входят 26 телеканалов, 28 радиостанций, диджитал-платформы, хоры и оркестры, а также Дом звукозаписи», — подчеркивается в релизе.

На данном этапе решение правительства остается без изменений. Однако некоторые организации пытаются воздействовать на него, выказывая тем самым поддержку вещателю. Так, «Суспільне» сообщает, что Организации национальных сообществ в Украине обратились к правительству и президенту с просьбой сохранить полный бюджет телерадиокомпании.

«Несмотря на все вызовы вещатель сегодня, как никогда, нужен обществу Украины», — прокомментировали представители Центра польской культуры и европейского диалога.

Также в поддержку вещателя выступили Представительство ЕС в Украине и посольства США, Германии, Великобритании, Швеции и Японии, призвав сохранить полное финансирование «UA: Суспільне мовлення».

«Во времена кризиса, вызванного COVID-19, «Суспільне мовлення» играет важную роль быстрого, точного и объективного информирования граждан», — говорится в заявлениях.

Напомним, Закон об общественном вещании в Украине предусматривает финансирование в размере не менее 0,2% расходов общего фонда госбюджета Украины за предыдущий год, то есть 2,11 млрд грн.

Напомним также, что Европейский вещательный союз просит правительство не сокращать бюджет «UA: Суспільне мовлення».

Фото: Александра Йорк

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