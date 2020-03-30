Европейский вещательный союз просит правительство не сокращать бюджет «UA: Суспільне мовлення»

Европейский вещательный союз (ЕВС) обратился с официальным заявлением к украинскому правительству с просьбой не сокращать бюджет телерадиокомпании «UA: Суспільне мовлення», которая является членом ЕВС. Приводим полный текст заявления.

«Несмотря на то, что мы вполне понимаем чрезвычайное давление, вызванное борьбой против COVID-19, общественные вещатели играют решающую роль в обеспечении общественности правдивыми и проверенными новостями и осуществляют просветительскую деятельность, пока школы закрыты.

Несмотря на отсутствие достаточных средств защиты своих журналистов «UA: Суспільне мовлення» мобилизовало все усилия и ресурсы для помощи государству в борьбе с коронавирусом, информируя и просвещая граждан и транслируя важные сообщения.

Кроме того, вещатель активно занимается оптимизацией своей структуры, управления и деятельности для предоставления услуг наиболее эффективным образом и прозрачности в расходовании государственных средств.

«UA: Суспільне мовлення» требует полной поддержки государства в обеспечении надлежащего финансирования и ресурсов для создания высококачественного контента и выполнения его важной роли в обществе.

За последние несколько лет «UA: Суспільне мовлення» подвергался постоянному недофинансированию, что негативно влияет на его развитие и инвестиции в новые технологии и платформы. Это противоречит европейским стандартам, в частности Рекомендации 1878 (2009) Парламентской ассамблеи Совета Европы по финансированию общественного вещания, которая требует достаточного и долгосрочного финансирования вещателя.

Для «UA: Суспільне мовлення» уже было огромным вызовом работать и реформироваться при наличии только части ожидаемого бюджета. Недавнее замораживание счетов после постановления Министерства юстиции еще больше ухудшило ситуацию и привело к остановке запуска новых важных проектов, особенно в области новостей.

Мы призываем правительство найти подходящее решение, чтобы «UA: Суспільне мовлення» могло и дальше служить обществу в такие критические моменты».

Напомним: ранее ЕВС обращался с призывом к правительству Украины разблокировать банковские счета «Суспільного».

Фото: Александра Йорк

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