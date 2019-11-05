Суд снова отложил рассмотрение апелляции «Схем» о доступе ГБР к их данным

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы программы «Схемы» на 12 ноября. Причина — неявка прокурора Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает “Радио Свобода”.

Данное решение судья Ольга Юрдига озвучила на заседании 5 ноября. Как пояснила судья, решение было принято из-за того, что на заседание пришел только следователь Государственного бюро расследований, а прокурор ГПУ не явился.

«Первый раз заседание перенесли из-за неполучения материалов уголовного производства, что препятствовало рассмотрению дела по существу. Сегодня — не появилась сторона обвинения, а именно — прокурор. И с целью обеспечения состязательности процесса суд решил, что прокурору надо сообщить о судебном заседании еще раз, чтобы избежать обвинений в предвзятости суда. Пока я не вижу угроз в повторном переносе. Поскольку срок действия постановления истекает 17 ноября», — заявила адвокат Вера Крат после заседания.

Ранее адвокаты «Схем» отметили, что хотя в постановлении Печерского суда и было указано, что оно не подлежит обжалованию, юристы обратились в Киевский апелляционный суд с требованием его отменить, поскольку она предоставляет доступ к документам, содержащим охраняемую законом тайну журналистских источников.

В апелляции юристы «Схем» обращают внимание на отсутствие достаточного обоснования для доступа к внутриредакционным документам. «Непонятно, какое значение может иметь данная информация для уголовного производства», — говорится в тексте жалобы.

В апелляции также говорится о том, что постановлением Печерского суда были нарушены права журналистов на защиту своих источников и их право как граждан на защиту. Также юристы отмечают, что требование доступа к внутриредакционных информации может быть попыткой выявить источники получения информации журналистов-расследователей и возможного давления на них в дальнейшем.

Напомним, недавно Печерский районный суд Киева предоставил разрешение следователям ГБР на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях». Речь идет о выпуске-расследовании «Mr. Petro Incognito» – про тайный отпуск Петра Порошенко на Мальдивах. Данное решение обжалованию не подлежало.

Фото: Unsplash

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