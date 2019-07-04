Суд отменил штраф для «Интера» за фразу о переименовании улиц «именами фашистских преступников»

Окружной административный суд Киева 26 июня отменил штраф в 4 миллиона гривен для телеканала «Интер» за слова ведущего Андрея Доманского во время концерта к 9 мая о переименовании улиц «именами фашистских преступников». Об этом говорится в решении суда, пишет « Громадське» . Текст судебного решение был опубликован в госреестре судебных решений 2 июля.

Речь идет о штрафе за концерт от 9 мая 2018 года, когда ведущий заявил: «Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников».

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания 11 июля оштрафовал «Интер», признав заявления ведущих концерта разжиганием вражды и призывом к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды.

Суд пришел к выводу, что в заявлениях ведущих есть «признаки оценочных суждений», однако они не являются разжиганием вражды и призывом к развязыванию войны или ее пропагандой.

«Признак призыва и разжигания вражды не означает факт совершения такого призыва, поскольку не содержит непосредственно обращение к аудитории с предложением к развязыванию агрессивной войны», – говорится в решении.

Также суд считает, что в речи ведущих нет «пропаганды государства-агрессора, дискредитации людей, которые боролись против нацистской и советской оккупации и за независимость Украины».

Кроме того, Окружной админсуд считает, что Нацсовет создает «условия для распространения цензуры и присвоения информации об освещении исторических событий в Украине».

Таким образом, суд отменил штраф для телеканала «Интер» и обязал Нацсовет возместить судебные расходы более чем на 1,5 тысячи гривен. Регулятор имеет возможность подать апелляцию на это решение суда.

Как сообщалось ранее, 11 июля прошлого года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал «Интер» за разжигание вражды во время концерта на 9 мая «Победа. Одна на всех». Штраф касался фразы Андрея Доманского о якобы «переименовании улиц именами фашистских преступников». Вещатель должен был заплатить 4,046 млн грн – 25% стоимости общенациональной аналоговой лицензии. Телеканал оспаривает штраф в суде. Итог судебных разбирательств не сообщался.

Напомним, в этом году в концерте на 9-е мая «Интер» снова использовал манипуляцию в подводках, поделив ветеранов на «своих» и «чужих».

Фото: «Интер»